Clube de assinatura de vinhos Wine inaugura loja em Alphaville, Barueri, dia 16

A Wine, maior clube de assinatura de vinhos do mundo, acaba de anunciar a abertura de duas novas lojas físicas em São Paulo: uma em Alphaville, Barueri, e outra próxima à região, na Vila Leopoldina, em São Paulo, unidade que já está aberta para visitação.

Com mais de 400 rótulos à disposição dos clientes, a loja de Alphaville possui 62 m² e será inaugurada no dia 16 de novembro, na avenida Andrômeda, 885 – Lj 205, Barueri.

“As novas lojas que estamos inaugurando em São Paulo possuem a Enomatic – uma espécie de Winebar, em que os sócios do Clube Wine podem degustar as seleções do mês, uma máquina Scan & Show em que o cliente pode ler o rótulo e obter mais informações, além de uma Lift & Learn, onde o consumidor poderá assistir a vídeos e ficar por dentro de tudo sobre a região de cada vinho ao tirá-lo da prateleira”, explica German Garfinkel, diretor de B2B e Supply da Wine.

Um dos principais destaques é que todas as lojas físicas da Wine estão 100% integradas com o aplicativo Wine Vinhos. Quando o cliente está perto de uma das lojas, o app avisa e pergunta se ele quer continuar no estoque do e-commerce ou ir para o estoque da loja. Ao selecionar a segunda opção, o cliente pode realizar a compra direto no app e ir na unidade física retirar os produtos ou receber em casa via delivery, em até 3 horas, de forma gratuita.

Caso prefira realizar a compra de forma presencial, o cliente pode passear pela loja, escolher os vinhos e ao ler o código QR Code de cada rótulo que deseja comprar, ele mesmo vai adicionando ao carrinho de compras no aplicativo. O pagamento também ocorre pelo app.

Os espaços físicos da Wine contam ainda com um ambiente privativo com mesa e sofá. O design e os móveis são projetados de forma modular, com rodinhas, de forma que seja possível movimentar para ter uma área de eventos, jantares ou cursos que esperamos em breve poder voltar a acontecer, com todos em segurança novamente.

Mais de 270 mil assinaturas e 15 lojas no país

Segundo German Garfinkel, Diretor de B2B e Supply da Wine, os locais foram escolhidos para que a Wine possa ter mais capilaridade para atender aos sócios e também por serem regiões com grande potencial de novos assinantes para o Clube, que, atualmente, possui mais de 270 mil assinaturas. “Com estas inaugurações, alcançamos a marca de 15 lojas espalhadas por todo o Brasil, sendo cinco delas em São Paulo. Além disso, temos duas lojas no Rio de Janeiro e outras oito em Fortaleza, Goiânia, Campinas, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Vitória e Porto Alegre”, diz o executivo.

Serviço

Wine Vila Leopoldina

Endereço: R. Passo da Pátria, 1699 – Vila Leopoldina São Paulo – SP / Horário de funcionamento: De segunda a sábado: das 10h às 20h / Domingos e feriados: loja fechada / Delivery: (11) 99476-2612

Wine Alphaville

Endereço: Av. Andrômeda, 885 – Lj 205 – Alphaville Empresarial, Barueri – SP / Horário de funcionamento: De segunda a sábado: das 10h às 20h. / Domingos e feriados: loja fechada.