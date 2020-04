Cobasi implanta em Osasco e Barueri novo modelo de retirada, sem contato entre cliente e funcionário

No meio da pandemia da covid-19, a rede de pet shops Cobasi desenvolveu uma nova forma para quem opta por comprar pelo site e retirar os produtos nas lojas físicas: o Cobasi no seu carro. O serviço está disponível nas unidades da avenida João de Andrade, no Jardim Santo Antônio, em Osasco, e no Tamboré, em Barueri.

Este serviço funciona como uma espécie de drive thru: o cliente compra pelo site ou pelo aplicativo escolhendo a opção de entrega “Retirar na Loja” e, após a aprovação da compra, no mesmo dia, o cliente receberá o e-mail avisando: “seu pedido já pode ser retirado”.

Neste e-mail haverá um botão escrito “CHEGUEI”. Então, quando o cliente estiver estacionado na loja em que escolheu retirar o pedido, ele clica neste botão e informa o modelo do carro, cor, placa e ponto de referência do local onde está estacionado. Um funcionário irá até o carro com os produtos adquiridos podendo colocar diretamente no porta mala, com nenhum contato entre os dois, garantindo a segurança de ambos.

“Desde que começaram as indicações de isolamento e quarentena do Ministério da Saúde, estávamos pensando em uma forma de desenvolver uma entrega em âmbito nacional que garantisse a segurança de nossos clientes”, diz a a gerente de marketing da Cobasi, Daniela Bochi. “Nosso time de inovação, Cobasi Labs, conseguiu desenvolver este formato de entrega via compra pelo site e app e agora os clientes poderão realizar suas compras e retirar rapidamente com nenhum contato humano. Garantimos assim a segurança de todos no fornecimento dos produtos para a manutenção do bem-estar dos animais”.

O serviço está disponível em 80 lojas físicas da Cobasi de diversas cidades do país, entre elas em Osasco, na avenida João de Andrade, e no Tamboré, em Barueri, das 9h às 19h. Confira as lojas participantes em http://www.cobasi.com.br/.