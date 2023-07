Coco Bambu será inaugurado na Granja Viana

Com um investimento de R$ 6 milhões, a rede Coco Bambu abrirá as portas de sua primeira unidade na região da Granja Viana, bairro nobre de Cotia, até o final deste ano.

O novo restaurante estará localizado dentro do Shopping Granja Vianna, na Rodovia Raposo Tavares, 23.500, bairro Lageadinho, em Cotia.

Em um espaço de 800 m² e salão com 280 lugares, a primeira unidade do restaurante na região contará também com adega, área externa, espaço para as crianças, bar temático e palco para música ao vivo.

Na região, o Coco Bambu tem restaurantes em cidades como Barueri e Osasco.