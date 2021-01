Cohab de Carapicuíba é palco de competição de manobras radicais de bike

Competição reunirá alguns nomes importantes do esporte, como Leandro Overall, Pat Casey, Anthony Napolitan, Mike Hucker e Gustavo Bala Loka

Com uma das melhores pistas de BMX do Brasil, a cidade de Carapicuíba vai receber, pelo quarto ano consecutivo, os melhores pilotos de BMX Dirt, entre os dias 7 e 10 de janeiro. Com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, a prova acontece no Caracas Trails, localizado na rua do Estádio, 31 – 163 (Cohab).

Mais uma vez, a competição reunirá alguns nomes importantes do esporte, como Leandro Overall, Pat Casey, Anthony Napolitan, Mike Hucker e Gustavo Bala Loka.

Em setembro de 2019, os pilotos da casa, Leandro ‘Overall’ e Gustavo ‘Bala Loka’, conquistaram o primeiro e segundo lugar do pódio. Já em 2020, Overall se consagrou tricampeão da competição.

Por conta da pandemia, este ano o evento não será aberto ao público. No entanto, todos podem acompanhar no Esporte Espetacular, da TV Globo, a grande final, que acontece a partir das 9h30 do domingo, 10.

Caracas Trails BMX Dirt – Programação

Dias 7 e 8 – treinos //

Dia 9 – Treinos classificatórios //

Dia 10 – Grande final a partir das 9h30 (Transmissão ao vivo no Esporte Espetacular, da TV Globo)