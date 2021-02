Colunistas fazem campanha para Karol Conká continuar no BBB 21: “pelo bem do entretenimento”

Na contramão da grande maioria dos espectadores, colunistas têm gerado polêmica com os seguidores nas redes sociais ao pedir para que Karol Conká continue no BBB 21. Alvo de uma série de críticas por sua postura na casa mais vigiada do Brasil, a cantora está no Paredão desta semana ao lado de Arthur e Gil.

Chico Barney escreveu um texto com “Cinco razões para não eliminar Karol Conká agora” e foi parar nos Trending Topics, os assuntos mais comentados do momento no Twitter no país: “O Brasil está sedento por vingança contra Karol Conká. Depois do que ela fez com vários participantes lá dentro, manipulando a realidade para pisar em quem estava por baixo, difícil não entrar na onda. Mas será que é mesmo uma boa ideia eliminar o principal vetor de histórias da temporada?”, questionou.

Ele argumenta que “bom ou ruim, animado ou doentio, o BBB 21 só existe por causa da cabeça da cantora. Passaram por ela todas as principais tretas até aqui. Não só pela maneira como conduz as próprias relações, mas também pela obsessão por quem não gosta”. Chico Barney, no entanto, termina seu texto com argumentos contra a saída da cantora com a seguinte promessa: “Não perca amanhã: 95 motivos para eliminar Karol Conká”.

Outro que se posicionou contra a eliminação de Karol Conká do BBB 21 neste momento é Pedro Antunes, também do Uol, segundo ele, “pelo bem do entretenimento”: “Enxergo o BBB 21 como televisão, entretenimento, e, portanto, apesar de discordar de praticamente tudo o que Karol Conká fez ali dentro (até na ordem do arroz e do feijão no prato), preciso aceitar que é ela quem realmente mexe com a casa do Big Brother Brasil em 2021”, afirmou.

“A manutenção da rapper na casa não significa passar a mão na cabeça dela, é claro, é sim porque ela é uma agente do caos e sua presença no BBB 21 é como pólvora”, completou o colunista.

Os pedidos para que as pessoas não votem pela saída de Karol Conká do programa geraram polêmica nas redes sociais. Confira alguns comentários:

Respeito sua opinião, mas enquanto você pensa em jogo ou seu entretenimento eu penso na saúde psicológica dos participantes. Ela já protagonizou sofrimento de pelo menos 4 participantes. Isso para mim não é entretenimento, é quase um crime. Não quero pactuar com isso. — Saulo Reis (@sauloreis) February 22, 2021

Chico Barney é simplesmente o maior colunista de entretenimento do Brasil. https://t.co/P6G8tekd8Z — Eduardo Porto (@duportolima) February 22, 2021

Me poupe! Se poupe! Nos poupe, homi! Minha ansiedade voltou depois de ver os discursos desconcertantes, mentiras compulsivas, falas distorcidas que essa mulher faz a todo momento. A sanidade mental do Brasil necessita dessa eliminação. A pandemia está pesada demais pra aturar o K — Ceará Invocado (@CearaInvocado) February 22, 2021

Esse Chico Barney além de falar mal das séries da DC ainda fala pra Karol ficar por causa de “entretenimento” querido abuso psicológico n é entretenimento — naclara é trouxa (@Mendxswhy) February 22, 2021