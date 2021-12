Com 2 mil vagas em Osasco e região, inscrições para o Censo 2022 do IBGE são prorrogadas

As inscrições do processo seletivo o Censo 2022 do IBGE, que encerrariam ontem (29), foram prorrogadas até 21 de janeiro de 2022. Na região, são mais de 2 mil vagas em cidades como Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia e Itapevi.

São 206 mil vagas temporárias para todo o país. Em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, são 1.950 vagas para recenseador, 209 para agente censitário.

O salário dos agentes censitários é de até R$ 2.100, com jornada de 40 horas por semana. Já a remuneração dos recenseadores será por produção.

Para concorrer à função de recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo, e para agente censitário, ensino médio concluído.

As inscrições podem ser feitas até 21 de janeiro, no site da FGV, organizadora do processo seletivo. Para agente censitário, a taxa de inscrição é de R$ 60,50. Já para recenseador é de R$ 57,50.

Já as provas, que seriam aplicadas em 27 de março, foram adiadas para 10 de abril de 2022. O edital e mais informações podem ser encontrados no site da FGV.

