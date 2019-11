Com 640 vagas em Osasco e região, universidade gratuita encerra inscrições nesta quinta (14)

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), mantida pelo governo paulista, encerra nesta quinta-feira (14), às 15h, as inscrições para o vestibular 2020. Na região, a Univesp oferece 640 vagas, nos polos de Osasco (200), Barueri (100), Carapicuíba (100), Itapevi (100), Jandira (70) e Santana de Parnaíba (70).

São oferecidos seis cursos, com duas áreas básicas de ingresso, via vestibular: as Licenciaturas em Letras, Matemática e Pedagogia e os voltados ao eixo de Computação: Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI), Bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia de Computação.

Os ingressantes nas Licenciaturas, como no vestibular passado, cursarão um ano de ciclo básico, com opção de habilitação a partir do segundo ano em: Letras, Matemática e Pedagogia. “O estudante terá mais flexibilidade para a escolha, melhor entendimento de seu itinerário formativo, além de ter a integração com graduandos de outras habilitações, o que contribuirá para sua formação e no desenvolvimento de projetos integradores multidisciplinares”, afirma o presidente da Univesp, Rodolfo Azevedo.

Ambiente Virtual de Aprendizagem

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com tutores e facilitadores.

Já os polos são espaços físicos, onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas. Por ser uma universidade pública, todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal da Univesp no Youtube.

Inscrições

Em todo o estado, são mais de 16 mil vagas, destinadas a mais de 300 municípios, o maior processo seletivo em extensão territorial e número de vagas gratuitas do ensino superior paulista. As inscrições terminam nesta quinta-feira (14), às 15h, e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br.

As provas ocorrerão em 1º de dezembro. O início das aulas está previsto para fevereiro.

Não há limite de idade e o custo da inscrição é de R$ 45,00. Para participar, basta ter concluído o ensino médio ou estar cursando, com a conclusão até o período da matrícula.

A Univesp

Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Entre seus principais parceiros, destacam-se o Centro Paula Souza (CPS) e as universidades USP, Unesp, Unicamp. A Univesp conta com mais de 31 mil alunos matriculados e está presente em 373 polos do Estado, localizados em 316 municípios, mais de 47% do território paulista.