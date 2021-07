Com 927 vagas no estado, concurso do Banco do Brasil tem inscrições prorrogadas

As inscrições para concurso público do Banco do Brasil com 927 vagas de escriturário – agente comercial no estado de São Paulo, que terminariam nesta quarta-feira (28), foram prorrogadas até o dia 7 de agosto. São 426 oportunidades imediatas e 501 para formação de cadastro de reserva.

Em todo o país, são 2.240 mil vagas imediatas e outras 2.240 para cadastro reserva no concurso público do Banco do Brasil, para os cargos de escriturário – agente comercial, que trabalha na rede de agências do BB; e para escriturário – agente de tecnologia, que assume na área de Tecnologia, em Brasília.

A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais; ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente com o benefício de ajuda alimentação/refeição, cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT.

A inscrição custa R$ 38,00 e pode ser realizada até 7 de agosto no site da Fundação Cesgranrio.