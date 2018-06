Com ala pediátrica entregue por Rogério Lins, PS do Jardim D’Abril terá pediatria 24h

Com ala pediátrica entregue por Rogério Lins, PS do Jardim D’Abril terá...

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, entregou, nesta terça-feira, 5, a ala pediátrica do Pronto Socorro “José Ibrahim”, no Jardim D’Abril. A unidade atendia apenas com clínica geral, registrando 280 atendimentos/dia, e agora contará com a pediatria durante 24 horas.

A nova ala do Pronto Socorro conta com consultórios, salas de medicação, observação e inalação, além de fraldário. A equipe de pediatras irá se revezar em dois horários – 7h às 19h e das 19h às 7h – para manter o atendimento durante 24 horas.

O prefeito Rogério Lins falou que a inauguração atende a uma antiga reivindicação da população do Jardim D’Abril. “Mais uma importante entrega que certamente fará diferença para as famílias, em especial dessa região”, ressaltou.

Outras obras

Lins também informou que o bairro receberá outras melhorias, como a implantação de luz de LED e a utilização do terreno ao lado da EMEI para a construção da 2ª Companhia da Polícia Militar, que saiu da Vila Yara e funciona provisoriamente na Avenida Dionísio Alves Barreto.

O secretário de Saúde, José Carlos Vido, disse que agora serão cinco prontos-socorros com alas de pediatria. “Nós temos no Santo Antônio, Vila Menk, Conceição, José Ibrahim e a próxima será no PS do Rochdale”, finalizou.