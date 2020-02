Com base eleitoral em Cotia, Frota diz que vai pedir impeachment de Bolsonaro

Morador de Cotia, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) afirmou, nesta quarta-feira (26), que vai pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, de quem é ex-aliado.

A medida decorre da convocação, por parte de Bolsonaro, de apoiadores para ato contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de vídeo compartilhado via WhatsApp, o que opositores acusam ser crime de responsabilidade.

“Eu acabo de solicitar a uma junta de advogados que, diante dos fatos, ameaças e do disparo do vídeo do celular dele… Vou entrar com o impeachment, vou assinar”, afirmou o deputado à Época. “Bolsonaro prometeu que sempre lutaria pela democracia. Mentiroso. Ele está abrindo uma crise institucional”.

Frota ainda emendou: “Não tem direita, esquerda ou centro. Temos que nos juntar e mostrar que é inaceitável isso que ele está fazendo. Tomara que ele não coloque a culpa em um filho ou em um assessor dizendo que não foi ele quem disparou o vídeo”. O deputado federal é um dos cotados para ser candidato a prefeito de Cotia nas próximas eleições municipais.