Com campus em Osasco, Unifesp realizará feira de profissões online

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), com campus em Osasco, vai realizar sua primeira Feira de Profissões nos dias 16 e 17 de outubro, em formato virtual. O evento será aberto para todo o público, em especial para estudantes do ensino médio.

Além da apresentação dos cursos atualmente oferecidos pela Unifesp, serão apresentados aspectos da vida acadêmica, com foco nos serviços prestados aos alunos e à comunidade, como os cursinhos populares que funcionam com apoio de estudantes e professores em vários campus da Universidade.

Pessoas de todo o país e até mesmo do exterior poderão acompanhar as apresentações mediante inscrição prévia neste link. Na sexta-feira (16), a programação do evento conta com a apresentação da UNIFESP, formas de ingresso (Enem e Sisu), cursinhos populares, além de perspectivas do ensino público, gratuito e inclusivo, das 17h às 20h.

Já no sábado, a partir das 9h, as atividades continuarão em uma única sala virtual, com apresentação dos cursinhos populares e os princípios da educação popular, além de um debate sobre novas profissões. A seguir, as atividades acontecerão em três salas virtuais simultâneas, sendo Exatas/Tecnologias, Humanas e Biológicas/Saúde, com apresentações dos cursos oferecidos pela Unifesp, em cada área de atuação.

Após as apresentações e debates, o encerramento da feira será realizado em sala virtual única, onde acontecerá um debate sobre a situação atual da Universidade Pública no Brasil, seus dilemas, perspectivas e objetivos.

Serviço

Feira de Profissões Unifesp 2020 / Quando: 16 e 17 de outubro / Inscrições: neste link

E-mail para mais informações: feiradeprofissoes@unifesp.br