Com chegada do frio, Prefeitura antecipa acolhimento de pessoas em situação de rua em Osasco

Com chegada do frio, Prefeitura antecipa acolhimento de pessoas em situação de...

Em razão das baixas temperaturas previstas para os próximos dias, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Osasco vai antecipar a Operação de Inverno, que acolhe e leva cobertores e agasalhos para pessoas em situação de rua na cidade. A informação foi divulgada na noite desta terça-feira (16) pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), nas redes sociais.

“O inverno começa somente dia 21 de junho, mas devido a isso [à chegada do frio], vamos antecipar a Operação Inverno. Inclusive, se sobrecarregar nossos albergues, faremos novamente acolhimento nos hotéis credenciados”, afirmou o prefeito de Osasco.

A ação da Assistência Social ocorre anualmente durante o inverno. Nas abordagens, são distribuídos cobertores e roupas quentes aos que se recusam a ir para um dos três centros de acolhimento de Osasco.

Campanha do Agasalho em Osasco

Para colaborar com a ação, o prefeito Rogério Lins reforçou o apelo para que a população doe cobertores e agasalhos em bom estado ao Fundo Social de Solidariedade do município, que já deu início à Campanha do Agasalho deste ano.

As doações podem ser levadas a três pontos de arrecadação na cidade:

– Fundo Social de Solidariedade (Avenida Lázaro de Mello Brandão, 140, Vila Campesina);

– Campo do Vila Izabel (Avenida Eucalípto, 281, Cidade das Flores, zona Sul);

– Creche Mundo da Criança (Avenida Getúlio Vargas, 990, Jardim Piratininga, zona Norte).