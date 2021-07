Com dois “vacinódromos”, Osasco vacina pessoas a partir de 30 anos nesta quinta (22)

Com dois “vacinódromos”, um na zona Sul e outro na zona Norte, Osasco vacina contra a covid-19 quem tem 30 anos ou mais sem comorbidades nesta quinta-feira (22). O horário de atendimento será das 8h às 17h.

O “vacinódromo” da zona Sul funcionará no Centro Poliesportivo Sebastião Rafael da Silva (Ginásio Geodésico), na Avenida Eucalipto, 281, Cidade das Flores. O da zona Norte, no estádio do Rochdale, na Avenida Brasil, 1.361, Jardim Rochdale.

A vacinação continua em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos dois Centros de Atenção ao Idoso, um no Km 18 (Rua José Pedro Filho, 33) e outro em Presidente Altino (Rua Osvaldo Colino, 480).

29 ANOS+

No sábado (24), das 9h às 16h, acontece mais um drive-thru no estacionamento da Prefeitura (entrada pela Rua Narciso Sturlini) para adultos com 29 anos ou mais (sem comorbidades).

Para ser atendido, é obrigatório fazer o agendamento prévio de horário na Central 156, pelo telefone 3651-7080 ou App 156, e o pré-cadastro em www.vacinaja.gov.br. No dia da vacinação é necessário apresentar documento com foto e comprovante de endereço.

Confira as próximas etapas do calendário de vacinação contra a COVID em Osasco:

UBSs, CAIs e FARMÁCIAS CONVENIADAS

21/7 – Início para 33 anos ou mais

23/7 – Início para 32 anos ou mais

26/7 – Início para 29 anos ou mais

———————————

DOIS “VACINÓDROMOS”

22/7 – 30 anos ou mais (IDADE EXCLUSIVA PARA OS MEGA POSTOS DE VACINAÇÃO)

– OBSs: Agendar na Central 156 ou APP 156 Osasco e fazer o pré-cadastro no www.vacinaja.sp.gov.br

LOCAIS:

– Centro Poliesportivo Sebastião Rafael da Silva – Ginásio Geodésico (Av. Eucalípto, 281 – Cidade das Flores)

– Estádio Municipal José Liberatti (Av. Brasil, 1361 – Rochdale)

———————————

DRIVE-THRU – 29 ANOS+

Sábado, 24/7 – No estacionamento da Prefeitura

OBSs: Agendar na Central 156 ou APP 156 Osasco e fazer o pré-cadastro no www.vacinaja.sp.gov.br