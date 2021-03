Com fábrica em Itapevi, Cacau Show traz mais de 50 produtos para a Páscoa de 2021

Com fábrica em Itapevi, a Cacau Show traz inovações e lançamentos para a Páscoa de 2021. São mais de 50 produtos em seu portfólio, além de parcerias incríveis com marcas como Amarula, Paçoquita e NBA. A marca também traz opções de presentes a partir de R$ 5,90.

Entre os principais produtos da campanha estão: Ovo Mezzo com Paçoquita 290g que possui uma dupla camada de chocolate ao leite e branco com pasta de amendoim e acompanha duas paçocas da marca Paçoquita; Ovo Amarula 216g composto por meia casca marmorizada de chocolate ao leite e chocolate branco com bombons de chocolate branco com recheio de licor de Amarula e uma garrafinha de 50ml de licor de Amarula; já a linha Dreams, uma das de maior sucesso da marca na Páscoa, ganha duas versões o Ovo Dreams Mil-Folhas Doce de Leite 400g o chocolate ao leite com casca recheada no sabor mil-folhas doce de leite e, na mesma linha, e o Ovo Dreams Merengue de Morango 400g que possui o ovo de chocolate ao leite e chocolate branco com casca recheada no sabor merengue de morango.

Já para a criançada e também os adultos que amam basquete, a Cacau Show traz uma parceria incrível com a NBA no produto Ovo Choco Esportes 160g Lakers | NBA | Chicago Bulls que é composto pelo ovo de chocolate ao leite com uma minibola de basquete exclusiva para se divertir ou, até mesmo colecionar. E que aos amantes de futebol, a marca traz o Ovo Copo Times 160g do Manchester City e Juventus, ovo de chocolate ao leite com um copo exclusivo em formato de taça de futebol para te acompanhar em todos os lugares.

Confira o portfólio completo de produtos Cacau Show para a campanha de Páscoa 2021:

Ovo Dreams Mil-Folhas 400g// Ovo de chocolate ao leite com casca recheada no sabor mil-folhas. A partir de R$ 69,90 cada.

Ovo Dreams Mil-Folhas Doce de Leite 400g – LANÇAMENTO// Ovo de chocolate ao leite com casca recheada no sabor mil-folhas doce de leite. A partir de R$ 69,90 cada.

Ovo Dreams Merengue de Morango 400g – LANÇAMENTO// Ovo de chocolate ao leite e chocolate branco com casca recheada no sabor merengue de morango e açúcar crocante. A partir de R$ 69,90 cada.

Ovo Dreams Brigadeiro 400g// Ovo de chocolate ao leite com casca recheada no sabor brigadeiro decorado com granulado de chocolate ao leite. A partir de R$ 69,90 cada.

Ovo Dreams Brownie 400g// Ovo de chocolate ao leite com casca recheada no sabor brownie com nozes granuladas e glaceadas. A partir de R$ 69,90 cada.

Ovo Dreams 7 Chocolates 400g// Ovo com casca de chocolate 34%, recheado com trufa branca e trufa de chocolate 36%, selado com chocolate 28% e decorado com chocolates 41% e 85% e granulados brancos e intensos. A partir de R$ 72,90 cada.

Bombons Liga da Justiça 200g – LANÇAMENTO// Bombons de chocolate ao leite com recheio no sabor brigadeiro. Acompanha uma caixa de som sem fio. Nas opções Batman e Mulher Maravilha. A partir de R$ 89,90 cada.

Ovo Bytes com Fone 200g// Ovo de chocolate ao leite e drageados Bytes ao leite crocantes. Acompanha um fone de ouvido sem fio. A partir de R$ 99,90 cada.

Ovo Chocomonstros com Pantufa 160g// Ovo de chocolate ao leite. Acompanha um par de pantufas com movimento tamanho P (calça do 24 ao 31) ou G (calça do 32 ao 37). Nas opções dos personagens Aquiles, Jubileu e Agostinho. A partir de R$ 99,90 cada.

Ovo Chocomonstros Bola 160g// Ovo de chocolate ao leite com uma bola fofinha dos Chocomonstros. Nas opções dos personagens Abelardo, Ludovico e Claudete. A partir de R$ 49,90 cada.

Ovo Looney Tunes Chaveiro 180g// Ovo de chocolate ao leite com bombons recheados no sabor doce de leite. Acompanha chaveiro exclusivo nas opções dos personagens Perna Longa, Patolino, Taz, Piu-Piu e Frajola. A partir de R$ 39,90 cada.

Ovo Looney Tunes Touca 160g

Ovo de chocolate ao leite com touca de pelúcia exclusiva com movimento ou som. Nas opções dos personagens Perna Longa, Taz, Frajola, Piu-Piu, Patolino, Papa-Léguas e Coiote. A partir de R$ 79,90 cada.

Ovo Copo Times 160g// Ovo de chocolate ao leite com um copo exclusivo em formato de taça de futebol, do Manchester City e Juventus. A partir de R$ 59,90 cada.

Ovo Choco Esportes 160g Lakers | NBA | Chicago Bulls – LANÇAMENTO// Ovo de chocolate ao leite com uma minibola de basquete exclusiva. A parte de R$ 69,90 cada.

Ovo laCreme Kids 160g// Ovo de chocolate ao leite laCreme. Acompanha um enfeite e lápis surpresa da Vaquinha Cremilda. A partir de R$ 34,90 cada.

Ovo Bella’s Mochila 160g// Ovo de chocolate ao leite com uma linda mochila de unicórnio. A partir de R$ 79,90 cada.

Ovo laCreme ao leite 360g// Ovo de chocolate ao leite laCreme com trufas laCreme ao leite. A partir de R$ 59,90 cada.

Ovo laCreme branco 360g// Ovo de chocolate branco laCreme com trufas laCreme chocolate branco. A partir de R$ 59,90 cada.

Ovo laCreme Mezzo Recheado 400g// Meia casca de chocolate ao leite laCreme recheado com trufa de chocolate ao leite e meia casca de chocolate branco laCreme recheado com trufa de chocolate branco. A partir de R$ 72,90 cada.

Ovo laCreme Mezzo 260g// Ovo com dupla camada de chocolate ao leite e branco laCreme. A partir de R$ 49,90 cada.

laCreme Collection 160g// Ovinhos laCreme recheados nos sabores ao leite com trufa ao leite, branco com trufa branca e ao leite com recheio no sabor leite. A partir de R$ 34,90 cada.

Trio Collection Mousses 400g// Duas meias cascas de chocolate ao leite recheadas com mousses de chocolate LaNut e laCreme e uma meia casca de chocolate intensos recheada com mousse de chocolate Bendito Cacao. Acompanha uma colher. A partir de R$ 72,90 cada.

Ovo Gourmet de Corte 350g// Ovo de chocolate ao leite com recheio sabor brownie para fatiar. Acompanha uma espátula. A partir de R$ 64,90 cada.

Ovo Amarula 216g – LANÇAMENTO// Meia casca marmorizada de chocolate ao leite e chocolate branco, bombons de chocolate branco com recheio de licor de Amarula e uma garrafinha de 50ml de licor de Amarula. A partir de R$ 84,90 cada.

Ovo GranCherie 360g// Ovo de chocolate ao leite com pedacinho de doce de cereja e bombons de chocolate ao leite com recheio de cereja ao licor. A partir de R$ 59,90 cada.

Ovo LaNut 360g// Ovo de chocolate ao leite com pasta de avelã e avelã torrada e granulada, bombons de chocolate ao leite com avelã inteira recheado com creme de avelã. A partir de R$ 59,90 cada.

Ovo MonteBello 155g// Três meias cascas de chocolate ao leite recheadas com marshmallow. A partir de R$ 29,90 cada.

Ovo Bendito Cacao 70% 360g// Ovo de chocolate 70% cacau com trufas de chocolate intenso. A partir de R$ 59,90 cada.

Ovo LaNut recheado 400g// Ovo de chocolate ao leite com recheio de gianduia (creme de avelã com chocolate). A partir de R$ 72,90 cada.

Ovo Mezzo com Paçoquita 290g – LANÇAMENTO// Ovo com dupla camada de chocolate ao leite e branco com pasta de amendoim. Acompanha duas paçocas da marca Paçoquita. A partir de R$ 49,90 cada.

Cubo Cacau Magia 145g// Bombons de chocolate ao leite com recheio no sabor brigadeiro. A partir de R$ 18,90 cada.

Coelho Artesanal 70g// Coelhos de chocolate ao leite, chocolate 55% cacau e branco, decorado artesanalmente. A partir de R$ 18,90 cada.

Chocoarte Feliz Páscoa 40g// Tablete de chocolate ao leite decorado artesanalmente com chocolate branco. A partir de R$ 9,90 cada.

Ovo Cacau Magia ao leite 80g// Ovo de chocolate ao leite. A partir de R$ 18,90 cada.

Cartão Cacau Magia// Cartão com coelho de chocolate decorado. A partir de R$ 5,90 cada.

Bombons Cacau Magia Chocolate 78g// Bombons de chocolate ao leite com recheio no sabor chocolate cremoso. A partir de R$ 13,90 cada.

Ovo Cacau Magia Coelho 40g// Ovo de chocolate ao leite. A partir de R$ 9,90 cada.

Ovinhos Cacau Magia 250g// Ovinhos de chocolate ao leite e ovinhos de chocolate branco. A partir de R$ 27,90 cada.

Tablete Cacau Magia 115g// Tablete de chocolate ao leite com confeitos coloridos. A partir de R$ 15,90 cada.

Caixa Cacau Magia 95g// Ovinhos de chocolate ao leite e coelhos decorados. A partir de R$ 24,90 cada.

Ovo CS Sortido 2kg | 700g// Ovo de chocolate ao leite com bombom de chocolate ao leite com recheio nos sabores brigadeiro, avelã e cereja ao licor. A partir de R$ 289,90 cada de 2kg | a partir de R$ 95,90 cada de 700g.

Ovo CS Brigadeiro 200g// Ovo de chocolate ao leite com ovinhos recheados no sabor brigadeiro. A partir de R$ 35,90 cada.

Ovo CS Crocante 280g// Ovo de chocolate ao leite com floco de arroz e castanha-de-caju e drageados crocantes no interior. A partir de R$ 46,90 cada.

Ovo CS Trufa 280g// Ovo de chocolate ao leite com bombons recheados com trufa tradicional. A partir de R$ 46,90 cada.

Ovo CS Sortido 280g// Ovo de chocolate ao leite com bombons de chocolate ao leite recheados nos sabores brigadeiro e cereja ao licor e ovinho de chocolate ao leite. A partir de R$ 46,90 cada.

Ovo Dreams Zero Adição de Açúcar 400g// Ovo de chocolate ao leite zero adição de açúcar com casca recheada de trufa tradicional zero adição de açúcar. A partir de R$ 69,90 cada.

Ovo laCreme Zero Adição de Açúcar 180g – LANÇAMENTO// Ovo de chocolate ao leite laCreme zero adição de açúcar com bombons de chocolate ao leite laCreme zero adição de açúcar. A partir de R$ 44,90 cada.

Ovo Zero Lactose 180g// Ovo de chocolate ao leite e bombons com recheio no sabor avelã para dietas com restrição de lactose. A partir de R$ 42,90 cada.