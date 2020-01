Com loja em Alphaville, Wendy’s encerra atividades no Brasil

Com uma de suas quatro lojas em Alphaville, a rede norte-americana de fast-food Wendy’s encerrou as atividades no Brasil no final do ano.

Conhecida por seus hambúrgueres quadrados, a marca completou 50 anos em novembro e havia chegado oo país em 2016. Suas outras unidades ficavam no Itaim Bibi e nos shoppings Aricanduva e West Plaza.

A empresa não se pronunciou sobre o fim das atividades e apagou suas páginas nacionais no Facebook e no Instagram.

A Wendy’s de Alphaville foi inaugurada em 2017 e ficava em um local com 1.300 metros quadrados e capacidade para 234 pessoas, na Avenida Rio Negro, 765.