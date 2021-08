Com lojas em Osasco, Barueri e região, Casa de Bolos lança coberturas para viagem

Com diversas unidades em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, a rede Casa de Bolos, lançou uma linha com nove coberturas para viagem, que são adquiridas separadamente e poderão fazer composições variadas conforme o gosto do cliente.

Entre as opções vendidas separadamente em potinhos personalizados estão: Chocolate, Limão, Maracujá e Goiabada, cada uma a R$ 10,00; Doce de Leite, Leite Ninho, Chocolate Especial e a exclusiva cobertura Vó Sônia por R$ 12,00 cada, além de Chocolate Funcional feita com gotas de chocolate 70% cacau por R$ 20,00 a unidade.

O cardápio da Casa de Bolos conta com mais de 100 sabores. A rede também conta com aplicativo de delivery próprio, disponível para ser baixado gratuitamente na App Store e no Google Play. Além de Osasco, Barueri e Carapicuíba, a empresa tem lojas na região em Cotia, Jandira e Santana de Parnaíba.

