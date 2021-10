Com lojas em Osasco e região, Casa de Bolos lança Bolo Piscina de Cenoura com creme de Avelã

Com lojas em Osasco e região, a rede Casa de Bolos acaba de lançar mais uma novidade: Bolo Piscina de Cenoura com Creme de Avelã, com preço especial de lançamento de R$ 25,00. A novidade traz uma base feita com o clássico bolo de cenoura e leva uma generosa cobertura com o exclusivo creme de avelã desenvolvido pela marca.

publicidade

“Temos o compromisso de trazer sempre novidades para os nossos clientes e depois do sucesso do Bolo Piscina de Milho com Curau, decidimos incrementar ainda mais o nosso cardápio, que já conta mais de 100 opções entre bolos, cucas, tortas e o famoso Bolo Caseiro no Pote”, declara Rafael Ramos, diretor de marketing e cofundador da Casa de Bolos.

Com mais de 390 lojas espalhadas pelo país, a rede também oferece um aplicativo de delivery próprio disponível para IOS e Android. Na região, há unidades da Casa de Bolos em Osasco (Centro, Km 18, Bela Vista, Veloso e Rochdale), Barueri (Alphaville e Centro) e Carapicuíba (Vila Dirce), entre outras.

publicidade