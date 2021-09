Com polos em Osasco e região, Cruzeiro do Sul Virtual abre processo seletivo para diversos cursos

Com polos em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, a Cruzeiro do Sul Virtual está com vagas abertas para quem ainda deseja ingressar no ensino superior neste segundo semestre de 2021. A instituição oferece mais de 300 cursos de ensino a distância, entre graduação, pós-graduação, cursos técnicos, curso de idiomas e cursos livres.

Os alunos contam com um tutor online disponível de segunda a sábado. Além das aulas online, é possível aproveitar um dentre os mais de 1.000 polos espalhados pelo país, os quais dispõem de profissionais e infraestrutura para atender os estudantes.

Entre os diversos cursos oferecidos estão Administração Pública; Ciências Econômicas; Design de Moda; Engenharia Mecatrônica; Física –Bacharelado; Gerontologia; Gestão de Cooperativas; Gestão de Turismo; Matemática – Bacharelado; Radiologia; Relações Internacionais, Administração, Ciências Contábeis, Optometria, Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Gastronomia e Segurança no Trânsito.

Os cursos de graduação a distância oferecidos contam com as certificações das instituições: Universidade Cruzeiro do Sul, Unicid, Unipê, Unifran, FSG, Braz Cubas e Universidade Positivo.

Na região, a Cruzeiro do Sul Virtual tem três polos em Osasco, no Centro e em Quitaúna; em Alphaville, Barueri; e no Centro de Carapicuíba, entre outros. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas gratuitamente pelo site: cruzeirodosulvirtual.com.