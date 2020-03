Com quarentena, ator de Osasco disponibiliza sua peça de teatro de graça na internet

Com a maioria das pessoas sem poder sair de casa devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o ator Hermes Carpes, morador de Osasco, disponibilizou sua peça de teatro “Não Sou Gordo, São Seus Olhos” gratuitamente para quem quiser assistir pela internet.

“Vamos nos unir. Cultura é vida, cultura é saúde”, diz ele. “Já que a recomendação é FICAR EM CASA… Vou disponibilizar totalmente gratuito o espetáculo de comédia “NÃO SOU GORDO, SÃO SEUS OLHOS”, de Jorge Tassio, que viajei pelo país durante cinco anos, aqui na internet”.

Para ter acesso ao link do espetáculo, basta entrar em contato privado no perfil de Hermes Carpes, clicando no link do vídeo abaixo ou aqui.

“Não Sou Gordo, São Seus Olhos”

Segundo o ator, o espetáculo é uma comédia de costumes em monólogo, não um stand up. “A gente não ridiculariza a plateia. Pelo contrário, mostramos que tudo bem ser gordo, magro, bonito ou feio”, diz.

“A peça conta a minha história e a de todos os gordinhos. Sempre fui magro, engordei depois de ter filho e dar uma acomodada. Mas nunca deixei de fazer nada, sempre acreditei que, se você se aceita, você faz tudo, não sofre bullying”.

Com roteiro do amigo Jorge Tassio, o texto foi escrito especialmente para Hermes. “Ele escreveu pra mim. Quando peguei para dirigir, me encantei. É gostoso, porque é um assunto que eu vivo”, conta.

Para Carpes, a satisfação vem sempre quando alguém diz ter superado algo depois da peça. “Já aconteceu de gordinhos dizerem que perderam a vergonha de ir à praia depois do espetáculo”, afirma o artista.

Além do teatro, Hermes Carpes já participou de novelas como “Meu Pedacinho de Chão”, “Além do Tempo” e “Cúmplices de um Resgate”.