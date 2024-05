Com sede em Osasco, iFood faz repasse emergencial a entregadores e restaurantes gaúchos

Nesta terça-feira (7), o iFood, empresa nacional de tecnologia sediada em Osasco, anunciou medidas para ajudar entregadores, restaurantes e moradores atingidos pelos desastres no Rio Grande do Sul.

“Neste momento de dor e sofrimento, o iFood reitera seu compromisso com quem tem no aplicativo uma fonte de renda e com toda a comunidade que precisa de ajuda”, frisa a gigante de tecnologia.

Entregadores

Para os entregadores gaúchos, o iFood vai liberar R$ 2 milhões em repasse emergencial, com o objetivo de oferecer apoio financeiro durante esse período crítico. O valor será calculado com base na média de ganhos do entregador no último mês, com pagamento mínimo de R$ 100.

“Para ter acesso, basta ter feito ao menos uma entrega por semana nas últimas quatro semanas. Não é preciso fazer uma solicitação, pois o repasse será realizado automaticamente direto para a conta bancária cadastrada no aplicativo a partir desta semana”, explica a gigante de tecnologia.

O iFood também está atuando em conjunto com o Sindicato dos Motociclistas Profissionais de Porto Alegre (SINDIMOTO) para oferecer doações de alimentos, kits de higiene e itens de primeira necessidade.

Restaurantes parceiros do iFood

Aos restaurantes parceiros, o iFood vai antecipar o repasse de todas as vendas realizadas até 5 de maio, cobrindo todos os custos da antecipação. O valor será enviado nesta quarta-feira (8). Para as lojas que já têm planos de repasse em 7 ou 1 dia, o iFood reembolsará a taxa.

Outra medida é em relação ao Super Restaurantes, programa que reconhece as lojas parceiras que oferecem a melhor experiência ao consumidor. “Durante o mês de maio, todos os indicadores dos Super Restaurantes estarão protegidos contra queda, garantindo que os estabelecimentos do estado não sejam prejudicados no período”, destaca o iFood.

Doações

Os clientes do iFood também podem fazer doações via aplicativo para a Cufa, que está com a campanha emergencial de apoio às pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Até o momento, foram arrecadados R$ 359 mil.

Para contribuir, basta acessar “Perfil”, no canto inferior direito da tela, entrar em “Doações” e “Quero Doar”. Depois, é preciso escolher o valor, a forma de pagamento e clicar no botão “Enviar Doação”. Outra opção é doar na finalização de um pedido.