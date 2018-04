Com Simaria doente, Simone se apresenta sozinha em Carapicuíba

Simaria, uma das cantoras mais queridas da nova geração do sertanejo, infelizmente não poderá se apresentar na festa de 1º de maio, promovida pela Prefeitura de Carapicuíba.

Ela, juntamente com a irmã, Simone, é uma das atrações confirmadas do evento no Parque do Planalto. Entretanto, por causa de um problema de saúde a cantora não poderá cumprir a agenda. Para não deixar os fãs a ver navios, Simone deve se apresentar sozinha.

Simaria deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no dia 12, queixando-se de perda de peso e alterações gastrointestinais. Após realizar exames laboratoriais no hospital, os médicos diagnosticaram anemia “aumento do gânglio supraclavicular à direita”. O diagnóstico final é tuberculose ganglionar.

Ainda de acordo com o boletim médico, Simaria continuará tratamento em casa, sendo acompanhada pelos médicos Roberto Kalil Filho e David Uip. A expectativa é que a cantora retorne aos palcos a partir da segunda quinzena de maio.