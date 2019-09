Com unidade em Barueri, Taco Bell tem oferta por R$ 9,90 para celebrar aniversário

Para celebrar seus três anos no Brasil, o Taco Bell, rede de fast-food com cardápio inspirado na culinária mexicana com uma unidade no Shopping Tamboré, em Barueri, realiza uma promoção especial neste sábado (21), domingo (22) e segunda-feira (23).

O Taco Bell vai oferecer a oferta TÁCOMTUDO 1, que combina dois Crunchy Taco Supreme na versão carne moída ou vegetariana com feijão, porção de Nachos ou Fritas e refrigerante 500 ml ou água por R$ 9,90.



“Preparamos esta ação especial para comemorar esse dia tão importante para nós junto com os nossos fãs. Os três anos não poderiam ser celebrados apenas em um dia, por isso ampliamos nossa promoção. Estamos muito otimistas com o futuro da marca”, comemora Valérie Kalil, Head de Marketing e Inovação do Taco Bell Brasil.

A ação promocional será válida em todas as 30 lojas em shopping centers nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.