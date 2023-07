Com vagas esgotadas, Bazar da Shein no Parque Shopping Barueri vai até segunda (10)

Com vagas esgotadas, Bazar da Shein no Parque Shopping Barueri vai até...

Termina nesta segunda-feira (10) o bazar beneficente da Shein, varejista global de moda e beleza, no Parque Shopping Barueri. A ação, que começou na sexta-feira, conta com mais de 8 mil peças com preços a partir de R$ 20.

publicidade

A participação do público ocorre por meio de visita agendada e todas as vagas já estão esgotadas. A ação, que recebe o nome de Bazar Laço Rosa By Shein, é realizada das 14h às 21h, no Piso L2 do shopping.

Toda a renda será destinada à fundação Laço Rosa e aplicada em projetos como o caminhão mamógrafo, que já atendeu mais de 900 pessoas.

publicidade