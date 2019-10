Combustível roubado encontrado em Osasco era desviado de duto da Petrobras

O combustível roubado armazenado em um depósito clandestino localizado por policiais militares do 42º Batalhão no Munhoz Júnior, em Osasco, era desviado de dutos da Petrobras na região.

O quarteirão ao redor do depósito clandestino, que ficava em cima de uma igreja, está isolada na tarde desta sexta para a retirada do combustível devido a risco de explosão. Mais de 30 mil litros de diesel eram armazenados no local, em cima de uma igreja.

A operação reúne equipes da Defesa Civil de Osasco, CETESB, Corpo de Bombeiros, Demutran, Secretaria de Obras, entre outros.

Os PMs chegaram ao depósito clandestino após, durante patrulhamento, desconfiarem de um micro-ônibus carregando diversos galões. Dois criminosos foram presos.