Começa a Superliga para o Vôlei Osasco

Depois de não conseguir passar para as finais no campeonato paulista, um novo desafio já se apresenta para o Vôlei Osasco: é a Superliga Feminina de clubes, cuja estreia do time osasquense será nessa sexta-feira (28), às 21h, contra o Sesc/RJ na casa das adversárias. Esse jogo terá transmissão pelo SporTV2.

Já na próxima semana, no dia 4 de novembro, o jogo será em casa, no José Liberatti, às 18h30, contra o Sesi Bauru e o time espera casa cheia para enfrentar as atuais campeãs paulistas.