Começa venda de ingressos para show de Arnaldo Antunes no Sesc Osasco

Começou nesta terça-feira (22) a venda de ingressos para show de Arnaldo Antunes no Sesc Osasco, no Jardim das Flores. O cantor se apresenta no dia 1º de novembro, sexta-feira, a partir das 20h30.

O ingresso custa de R$ 6 a 20 e pode ser adquirido no site do Sesc ou, a partir desta quarta-feira (23), pessoalmente nas unidades do Sesc.

Nesse novo show, com as presenças de Betão Aguiar (baixo, violão de nylon, guitarra e vocais) e Curumin (bateria, programações, percussão, violão e vocais), Arnaldo Antunes expande o conceito do diálogo entre rock e samba, alternando no repertório, além das canções do álbum, resgates de rocks (“Fora de Si”, “Televisão”, “Essa Mulher”) e sambas (“Alegria”, “Talismã”, “Só Solidão”) emblemáticos da sua carreira.

Conta ainda com canções tradicionais de outros autores traduzidas de um gênero para o outro, como “A Razão Dá-se a Quem Tem” e “Exagerado”, além de novas releituras.