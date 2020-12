Comentarista Alê Oliveira diz que tem sido impedido de ver a filha

Conhecido pelo perfil irreverente, o comentarista esportivo Alê Oliveira, do canal Esporte Interativo, vive um grande drama em sua vida pessoal. Ele declarou que tem sido impedido de manter contato com a filha, Malu, o que pode configurar alienação parental.

Alê publicou um desabafo que viralizou nas redes sociais com fotos dele junto à filha e declarou: “Essa é a única maneira de manifestar meu amor pela pessoa mais importante da minha vida Malu. Bloqueado em todas as redes e números, interfone vigiado, visita negada etc.”

“Malu, você me fez uma pessoa menos pior e, portanto, nunca vou desistir desse amor. Não quero briga com ninguém, só quero ver minha filha. Vejo que muitos pais passam pela mesma situação, e tem me apoiado muito. Muito obrigado a todos. Te amo filha”, completou Alê Oliveira na postagem.

O comentarista anunciou o divórcio da ex-mulher, mãe de Malu, em maio.