Comentarista que fez piada com morte de pai de jogador do Corinthians é dispensado do SBT

Comentarista que fez piada com morte de pai de jogador do Corinthians...

O humorista Eros Prado, que atuava como comentarista das transmissões esportivas do SBT, emissora sediada em Osasco, foi demitido na manhã desta quarta-feira (23), após fazer uma “piada de mau gosto” com a morte do pai do jogador Gustavo Silva do Corinthians.

publicidade

O desligamento foi informado nas redes sociais em nota pelo SBT, que lamentou o comentário feito por Prado. “Ele não participa mais do nosso time de comentaristas. Pedimos desculpas ao Gustavo Silva (Mosquito), sua família, à torcida corintiana e a todos que se sentiram ofendidos”, diz a emissora no comunicado.

A piada foi feita na noite de ontem durante a transmissão da partida entre Corinthians e o time argentino Estudiantes pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Diguinho Coruja disse que Mosquito enfrenta uma fase delicada na vida pessoal após a morte do pai, que foi vítima de covid-19, em 2021. Eros Prado afirmou que o jogador havia “chutado a bola lá para o pai dele” ao errar o lance.

publicidade

Mosquito mostrou sua indignação ao dar entrevista no final do jogo e usou os Stories do Instagram para repudiar a fala de Prado. “Brincadeira tem limite. Nada justifica o gol que errei hoje, mas não aceito esse tipo de comentário. Que falta de respeito!”, afirmou.

“Por que fiz isso?”

Também nas redes sociais, Eros veio a público para se desculpar. “Cara, eu errei demais no comentário e assim que o fiz, na hora senti [que errei]. pensei ‘não, por que fiz isso?’”, disse, em vídeo publicado no Instagram.

publicidade

Ele disse que entrou em contato com a família para se desculpar e “dizer o quanto estava envergonhado”. “Através de um amigo em comum eu consegui falar com o Gustavo”, comentou. Eros disse que o jogador disse ter ficado chateado, mas que o perdoava. “Cara, eu abomino esse tipo de coisa! Não é para ser feito”.

“Está perdoado e resolvido”, diz Mosquisto

Na tarde desta quarta (23), Gustavo se manifestou e agradeceu as mensagens que tem recebido. “Não aceito esse tipo de comentário, mas já conversei com o Eros, está perdoado e resolvido”, disse.

publicidade

“Espero que ele possa aprender com isso também, por favor, parem de ficar atacando ele. Só quem perde o pai, uma pessoa tão importante, sabe como é”, completou o craque.