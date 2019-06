Comerciante de Osasco teria marcado encontro pela internet antes de desaparecer

O comerciante osasquense Gilberto Ribeiro de Oliveira, de 55 anos, está desaparecido há aproximadamente dez dias, após sair de casa apenas com a roupa do corpo, documentos e cartões bancários. Pessoas próximas suspeitam que ele teria saído de casa rumo a um encontro amoroso.

Ele estava separado do ex-companheiro, Paulo, há dois anos, mas os dois mantinham uma amizade e continuavam morando juntos em Osasco. “A gente sai, viaja junto, somos grandes amigos. Ficou uma relação boa”, contou, ao “Cidade Alerta”, da Record TV, exibida nesta terça-feira, 24 (assista abaixo).

Gilberto não contava detalhes de sua vida amorosa a Paulo, que suspeita que o ex mantinha contatos íntimos via celular. “Ele sempre estava com o celular, falando com quem eu não sei”.

De acordo com a reportagem, boatos no bairro indicam que Gilberto estaria se relacionando atualmente pela internet com um rapaz de cerca de 20 anos, que vive no interior. Ele teria revelado a conhecidos que havia se apaixonado por um jovem que mora em Salto, no interior de São Paulo.

O comerciante já teria tido problemas com encontros amorosos marcados pela internet. “Fiquei sabendo que ele foi para Santos conhecer um cara, esse cara não apareceu e ele ficou dois dias lá, pagando hotel, e o cara não apareceu. Outra vez foi em Campinas”, revelou Paulo. “Ele não está nem aí, ele não tem noção”.

“Resolver um B.O”

Paulo e Gilberto ficaram juntos por mais de 20 anos e, mesmo após o término, continuavam morando juntos e Gilberto costumava avisá-lo de onde estaria. No entanto, da última vez que saiu, não avisou e o celular de Gilberto só dá Caixa Postal desde então. Paulo e familiares do comerciante registraram um boletim de ocorrência pelo desaparecimento.

Um amigo de Gilberto teria revelado a Paulo que o comerciante havia afirmado que sairia “para resolver um B.O”, mas não mencionou onde, nem com quem.

O último contato de Gilberto foi com a ex-cunhada, Márcia, questionando sobre assuntos relacionados ao trabalho. Ela respondeu, ele visualizou, não respondeu e não dá notícias desde então, de acordo com o “Cidade Alerta”.

Gilberto também conversou com a irmã por mensagens de celular no dia do desparecimento e também não entra em contato com ela desde então.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Gilberto, favor ligar para o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido, ou à Polícia Militar 190.