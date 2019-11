Comércio de Osasco terá nova promoção para aproveitar feriado do dia 20 em SP

Comércio de Osasco terá nova promoção para aproveitar feriado do dia 20...

Entre os dias 20 e 24, acontece a segunda edição da PROMOSASCO, na qual o comércio osasquense busca potencializar as vendas no período do feriado de 20 de Novembro (Dia da Consciência Negra), na Capital e outras cidades, data que costuma trazer consumidores dos municípios vizinhos para o comércio de Osasco – onde não é feriado.

A PROMOSASCO é promovida pela Associação Comercial e Empresarial (ACEO), com o apoio da Prefeitura, e oferece descontos exclusivos de produtos e serviços nos principais eixos comerciais do município, inclusive no Calçadão da Antônio Agú.

Para a PROMOSASCO, a ACEO deixou os comerciantes livres para definirem a quantidade de produtos e o percentual de descontos que concederão aos consumidores. Ano passado, na primeira edição, mais de mil lojistas se inscreveram para participar da promoção coletiva do comércio da cidade.

Serviço

PROMOSASCO

Dias: 20 a 24/11

Horário: o dia inteiro (conforme horário de funcionamento dos estabelecimentos)

Local: Estabelecimentos comerciais do Calçadão de Osasco e adjacências, lojas de shoppings, prestadores de serviços como imobiliárias, escolas de idiomas e informática, entre outros.