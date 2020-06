Companheiro é principal suspeito de matar jovem que foi encontrada enrolada em cobertor em Osasco

A jovem Aline Albuquerque dos Santos, de 23 anos, foi encontrada morta, enrolada em um cobertor, na terça-feira (2), no Ayrosa, em Osasco. O companheiro da vítima seria o principal suspeito pelo crime.

O corpo de Aline foi encontrado em estado de decomposição avançado na rua Bem Te Vi. Ainda não há informações sobre a causa da morte da jovem.

A irmã de Aline disse, nas redes sociais, que a jovem foi vítima de feminicídio e apontou o companheiro da vítima como o principal suspeito. Antes de morrer, Aline teria dito para uma prima que sofria agressões de seu companheiro.

Publicidade

De acordo com familiares, o rapaz que se identificava com nomes diferentes, como Lucas, Netinho, Índio e já teria usado o nome do próprio irmão, é natural de Brasília, no Distrito Federal, e pode ter fugido para lá.

Aline era natural de Jacobina, na Bahia, onde esteve pela última vez em dezembro, quando visitou os parentes e a filha, de apenas cinco anos, que mora com a avó. Ela era sobrinha da vereadora jacobinense Luzinete Lucena.