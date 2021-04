Concorrente de Uber e 99, Cabify desiste e deixa o Brasil

Sem conseguir concorrer com Uber e 99, entre outras, no mercado de transporte por aplicativo, a Cabify anunciou, nesta sexta-feira (23), que deixará de atuar no Brasil. A saída do país está marcada para 14 de junho.

A empresa fundada em 2011, na Espanha, afirma que continuará operando nos outros oito países em que está presente: Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, México, Peru e Uruguai.

“Com tristeza comunicamos que este será o último mês que nos moveremos pelas cidades do Brasil. A partir do dia 14 de junho deixaremos de transportá-los de Cabify. Nos encontramos nos países onde ainda continuamos operando. Obrigado por todos estes anos”, anunciou a companhia nas redes sociais.

Depois de tantos anos nos movendo, no próximo dia 14 de junho deixaremos de operar no Brasil. Obrigado por tudo, e mesmo que não os levamos mais de Cabify, os levaremos para sempre no 💜. Nos vemos nos países onde ainda operamos o serviço. pic.twitter.com/tKH6WNALgP — Cabify Brasil (@cabifybrasil) April 23, 2021

A saída foi definida após meses de baixa rentabilidade. “O mercado brasileiro ainda é muito afetado pela grave situação sanitária do país e pela crise sócio-econômica local causada pela covid. Este contexto dificulta a criação de valor e tem levado a empresa a parar sua operação no Brasil”, declarou a Cabify, em nota ao portal “Tilt”.