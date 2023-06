Concurso cultural presenteia leitores do Visão Oeste com ingressos para o Kinoplex

A semana se inicia com uma oportunidade especial para os leitores que quiserem conferir as estreias e superproduções do cinema gratuitamente: o Portal Visão Oeste em parceria com o Kinoplex Osasco, no SuperShopping, vai entregar 16 ingressos por meio de um concurso cultural.

publicidade

Para participar, basta responder nos comentários dessa publicação a pergunta: Por que é importante acompanhar notícias da sua cidade ou região?

As cinco melhores frases serão premiadas com diferentes combinações de ingressos nas cores vermelho e lilás (vermelhos: valem de segunda a domingo, exceto em salas 3D e iMax; lilás: valem de segunda a quinta, exceto em em salas 3D e iMax):

publicidade

1ª Colocada: 4 ingressos vermelhos e 2 lilás;

4 ingressos vermelhos e 2 lilás; 2ª Colocada: 2 ingressos vermelhos e 2 lilás;

2 ingressos vermelhos e 2 lilás; 3ª, 4ª e 5ª Colocadas: 1 par de ingressos lilás, cada.

As frases devem ser enviadas a partir desta segunda-feira (26) até às 23h59 de sexta-feira (30). Já o anúncio dos vencedores será feito até às 19h de terça-feira da semana seguinte, dia 4 de julho de 2023.

A equipe do Portal Visão Oeste entrará em contato com os vencedores via e-mail para informações sobre a retirada dos ingressos, que terá um prazo de 30 dias a contar da divulgação dos premiados. Portanto, é fundamental deixar um e-mail válido no campo de comentários.

publicidade

Por se tratar de um concurso cultural, você pode enviar quantas frases quiser dentro do período mencionado acima. Leia aqui o regulamento. E não fique de fora do concurso cultural. Boa sorte!

* Só serão consideradas respostas nos comentários da matéria no portal. Não serão considerados comentários nas redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter).