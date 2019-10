Concurso de projetos para cobertura e modernização do calçadão de Osasco teve mais de 100 inscritos

Concurso de projetos para cobertura e modernização do calçadão de Osasco teve...

O concurso de projetos para a revitalização do calçadão da rua Antonio Agu, em Osasco, teve mais de 100 projetos inscritos, segundo a Prefeitura, que realiza a ação em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACEO) e Associação dos Engenheiros e Arquitetos (AEAO), entre outras entidades. O projeto vencedor será anunciado em evento no próximo dia 10, quinta-feira.

O primeiro colocado receberá prêmio de R$ 20 mil, o segundo R$ 7 mil, e o terceiro R$ 3 mil. A cerimônia de apresentação do vencedor acontece a partir das 20h, na sede da ACEO, com transmissão ao vivo pela TV Osasco e mídias sociais das entidades parceiras. A expectativa é de que a obra, a ser feita pela própria Prefeitura, seja iniciada no próximo ano.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, destaca que os projetos devem ter como objetivo transformar o Calçadão em um polo “high tech”, com cobertura e investimentos do setor privado em tecnologias modernas de conectividade.

“A ideia é cobrir o Calçadão e que ele passe a funcionar 24 horas. Somos o segundo maior centro comercial de São Paulo, atrás apenas da Rua 25 de Março. Queremos que, além de centro comercial, o Calçadão se transforme em um polo turístico e cultural”, destacou Lins.

A comissão que analisará os projetos inscritos conta com representantes de cinco entidades: Associação Comercial, Associação dos Engenheiros e Arquitetos, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e Sindomércio (Sindicato do Comércio Varejista).

Rogério Lins participou de reunião da comissão julgadora nesta terça-feira (1º), para se informar sobre como estão os preparativos da cerimônia de apresentação do projeto vencedor. “A ideia do concurso surgiu de uma reunião com representantes dessas entidades. É motivo de muito orgulho ter esses segmentos como parceiros e vê-los apresentando sugestões que tornem nossa cidade ainda mais pujante”, disse.