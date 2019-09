Concurso público abre 36 vagas na Fito, em Osasco

A Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (Fito) publicou edital de concurso público para o preenchimento de 36 vagas, em 15 cargos. Há oportunidades para quem tem de ensino fundamental incompleto a superior e os salários vão de R$ 1.324 a R$ 3.981, com jornada de 40 horas semanais. As inscrições começam no mês que vem.

O cargo com o maior número de vagas, 11, é o de técnico em gestão: assistência administrativa. O salário é de R$ 1.544. Exige-se ensino médio completo.

Há ainda sete vagas para auxiliar de administração, que pede ensino médio incompleto, com salário de R$ 1.323.

Para quem tem ensino superior, outras oportunidades do concurso público são três vagas para advogados, com salário de R$ 3.981.

Há ainda duas vagas para cada um dos seguintes cargos: técnico em gestão: almoxarifado; técnico em gestão: recursos humanos; e técnico em gestão: informática. O salário é de R$ 1.544. Todas exigem ensino médio e a de técnico de informática requer ainda curso profissionalizante na área.

O concurso tem ainda duas vagas para analista de gestão: secretária, cargo que exige ensino superior e experiência mínima de um ano, com salário de R$ 2.862. Confira todas as vagas e salários no edital.

Inscrições para o concurso público

As inscrições acontecerão entre os dias 8 de outubro e 13 de novembro, no site da Fundação Vunesp. A taxa é de R$ 56,50 para os cargos de nível médio e R$ 82,20 para os de nível superior. O concurso tem reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência.

Clique aqui e leia o edital do concurso público aberto pela Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (Fito)