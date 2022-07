Concurso público abre vagas para professores em Osasco

Estão abertas as inscrições no concurso público da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (FITO) com 32 vagas para professores, duas para auxiliar de docência e cadastro reserva para auxiliar de gestão (compras).

A maior parte das oportunidades é para Professor de Desenvolvimento Infantil (PDI), sendo 30 vagas, que exige ensino superior completo em Pedagogia e experiência de três anos no Magistério. O salário é de R$ 4.440, com jornada de 40 horas semanais.

Foram abertas duas vagas para: professor especialista de Arte, Biologia, Educação Física, filosofia, Física, Geografia, História, Informática, Espanhol, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química; além de uma oportunidade para professor de Sociologia e de Educação Musical. A jornada varia entre uma e cinco horas semanais, com remuneração de R$ 30,06 a hora/aula.

Para o cargo de auxiliar de docência (2 vagas) é necessário estar cursando a partir do 3º Semestre em Licenciatura Plena em Pedagogia, Letras ou Matemática. A jornada é de 30 horas semanais, com remuneração de R$ 1.040,33.

A prova objetiva do concurso público esta prevista para ser realizada no dia 11 de setembro e será composta por questões relacionadas à Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos. Também haverá avaliação de títulos.

Inscrições no concurso público da Fito, em Osasco:

As inscrições no concurso público da Fito podem ser feitas até às 17h do dia 10 de agosto, no site do Instituto Mais (https://www.institutomais.org.br/Concursos/Detalhe/429).

A taxa é de R$ 51 para auxiliar de docência e R$ 69 para professor de desenvolvimento infantil e demais professores especialistas. Leia aqui o edital completo.

