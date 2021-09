Concurso público com salários de até R$ 8,3 mil na Câmara de Barueri encerra inscrições esta semana

Termina na quinta-feira (23) o prazo para as inscrições no concurso público da Câmara de Barueri, com 36 vagas em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.564,43 e R$ 8.328,56 de acordo com a função.

publicidade

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para todas as oportunidades. Para quem tem ensino fundamental completo, há 18 vagas para o cargo de agente de serviços gerais e duas para copeiro. A remuneração é de R$ 1.564,43.

Candidatos com ensino médio completo podem se inscrever para as vagas de agente de serviço de manutenção (3), com salário de R$ 1.770,63; oficial legislativo (2) e recepcionista (2), com salários de R$ 1.935,28.

publicidade

As oportunidades para quem tem curso técnico são para os cargos de técnico de som e imagem (3) e fotógrafo (1), com remuneração de R$ 2.637,19; e técnico de segurança do trabalho (1), que paga R$ 3.086,48.

As vagas para as funções de analista legislativo (3) e tesoureiro (1) exigem ensino superior completo. Os salários são de R$6.827,93 e R$ 8.328,56 respectivamente.

publicidade

Inscrições no concurso público da Câmara de Barueri:

Os interessados têm até quinta-feira (23) para se inscrever no site do Instituto de Gestão de Cidades (IGECS). A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade do cargo pretendido, sendo R$ 38 (ensino fundamental), R$ 52 (médio e técnico) e R$ 78 (superior).

Clique aqui para ler o edital completo.

CASA NOVA// Sammy se muda para mansão de 850 m² em Alphaville após se separar de Pyong Lee