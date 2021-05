Concurso público da Prefeitura de Osasco abre 433 vagas

A Prefeitura de Osasco publicou edital de concurso público com 433 vagas que exigem do ensino fundamental incompleto (até a quarta série) ao ensino médio.

As oportunidades são para atuar em escolas do município, nos cargos de cozinheiro, servente, zelador, oficial e inspetor de alunos. As inscrições começam no dia 20 de maio e vão até 28 de junho.

A maioria das vagas no concurso público 01/2021 da Prefeitura de Osasco são para as funções de cozinheiro (130 vagas) e servente de escola (100). Os candidatos podem ter ensino fundamental incompleto até a quarta série e a remuneração é de R$ 1.076,33 por 40 horas semanais. As 53 oportunidades para o cargo de zelador de escola têm as mesmas exigências e remuneração.

Para quem tem ensino médio completo, são 80 vagas de oficial de escola, com salário de R$ 1.373,70; e 70 oportunidades para inspetores de alunos, cujos vencimentos são de R$ 1.076,33. Ambos com jornada de 40 horas semanais.

Para todos os cargos, há reserva de vagas para pessoas com deficiência.

Inscrições no concurso público 01/2021 da Prefeitura de Osasco:

As inscrições para o concurso público 01/2021 da Prefeitura de Osasco serão realizadas de 20 de maio a 28 de junho, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa para se candidatar aos cargos de ensino fundamental incompleto é de R$ 44,50 e aos de nível médio, R$ 56,50.

Conforme lei municipal de 2017, os candidatos residentes em Osasco que tiverem doado sangue duas vezes nos últimos 12 meses serão isentos da taxa de inscrição.

Clique AQUI para ler o edital completo, publicado na edição desta quarta-feira (5), da Imprensa Oficial do Município (IOMO).

