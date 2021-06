Concurso público do Banco do Brasil abre 927 vagas de escriturário no estado

Concurso público aberto pelo Banco do Brasil abriu 927 vagas de escriturário – agente comercial no estado de São Paulo. São 426 oportunidades imediatas e 501 para formação de cadastro de reserva.

Em todo o país, são 2.240 mil vagas imediatas e outras 2.240 para cadastro reserva no concurso público do Banco do Brasil, para escriturário – agente comercial, que trabalha na rede de agências do BB; e para escriturário – agente de tecnologia, que assume na área de Tecnologia, em Brasília.

A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais; ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente com o benefício de ajuda alimentação/refeição, cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT.

O banco afirma que há possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional; participação nos lucros ou resultados, nos termos da legislação pertinente e acordo sindical vigente; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; e previdência complementar.

O BB afirma que irá oferecer aos contratados bolsas de idiomas, incentivos para graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado, oportunidades de mentoria, compartilhamento de experiências e hackathons.

Inscrições e provas do concurso público do Banco do Brasil:

A inscrição custa R$ 38,00 e pode ser realizada até 28 de julho, no site da Fundação Cesgranrio.

A realização das provas está prevista para o dia 26 de setembro de 2021 e seguirá os protocolos de prevenção à covid-19, conforme regras do edital. Para participar da seleção, é preciso ter certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e idade mínima de 18 anos completos, até a data da contratação.

As provas irão conter questões de Conhecimentos Básicos (25 questões): Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Atualidades do Mercado Financeiro e Conhecimentos Específicos (45 questões), de acordo com a vaga pretendida:

– Agente de Tecnologia:

Probabilidade e Estatística, Conhecimentos Bancários e Tecnologia da Informação.

– Agente Comercial:

Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Negociação e Vendas e Conhecimentos de Informática.

Serão ofertadas vagas em dependências situadas em todos os estados e no Distrito Federal. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a UF/Macrorregião/Microrregião e a cidade de realização das provas.

A seleção externa tem validade de um ano, a contar da data de publicação do Edital de Homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogada, uma única vez, por igual período.