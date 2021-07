Concurso público em Osasco tem até 110 candidatos por vaga

Concurso público realizado pela Prefeitura de Osasco com 433 vagas em cinco cargos em escolas da rede municipal de ensino tem até 110,1 candidatos por vaga. No total, 19.902 pessoas se inscreveram, segundo a Fundação Vunesp, responsável pela realização do concurso.

O cargo mais concorrido no concurso público 01/2021 da Prefeitura de Osasco é de oficial de escola, que exige ensino médio completo e tem salário de R$ 1.373,70. São 110,1 candidatos para cada uma das 80 vagas.

Em seguida vem o cargo de inspetor de alunos, com 64,4 candidatos por vaga. Exige-se ensino médio completo e o salário é de R$ 1.076,33, mais abono complementar para que os funcionários do município recebam pelo menos R$ 1.250,15 por mês.

A função de servente de escola vem em seguida, com 34,2, candidatos por vaga, seguido de zelador de escola (19,2).

O cargo menos concorrido é o de cozinheiro, com 16,5 candidatos por vaga. As inscrições foram abertas entre maio e junho. A prova objetiva será realizada em agosto.

Relação candidato/vaga no Concurso Público 01/2021 da Prefeitura de Osasco*:

Oficial de escola – salário de R$ 1.373,70// 80 vagas | 8.812 candidatos | 110,1 candidatos por vaga

Inspetor de alunos – salário de R$ 1.076,33 mais abono complementar de R$ 173,82// 70 vagas | 4.510 candidatos | 64,4 candidatos por vaga

Servente de escola – salário de R$ 1.076,33 mais abono complementar de R$ 173,82// 100 vagas | 3.418 candidatos | 34,2 candidatos por vaga

Zelador de escola – salário de R$ 1.076,33 mais abono complementar de R$ 173,82// 53 vagas | 1.019 candidatos | 19,2 candidatos por vaga

Cozinheiro – salário de R$ 1.076,33 mais abono complementar de R$ 173,82// 130 vagas | 2.143 candidatos | 16,5 candidatos por vaga

* Fonte: Fundação Vunesp