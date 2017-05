Das 1.271 vagas no concurso público que a Prefeitura de Osasco vai abrir, 682 vão ser para professores. Serão 270 oportunidades para professor de educação básica I, 200 para professor de desenvolvimento infantil I, 106 para professor de educação básica II (PEB II) de inglês, 63 para PEB II educação artística e 43 PEB II de educação física.

O edital do concurso público deve ser publicado na noite desta sexta-feira, 19, na Imprensa Oficial do Município de Osasco (Iomo).

Serão 1.271 vagas, em mais de 50 cargos. Os salários vão de R$ 1.082 a R$ 4.350, de acordo com a ocupação – veja a relação completa de vagas abaixo.

As inscrições para o concurso começam no dia 29 de maio e seguem até 23 de junho, pelo site do Instituto de Cultura, Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária (Indepac): www.indepac.org.br/concursos.

A prova deve ocorrer na segunda quinzena de julho. A expectativa é de que a maioria dos aprovados no concurso comecem a trabalhar na administração municipal ainda no segundo semestre, boa parte deles já em agosto. “[Para] a grande maioria dos cargos, [os aprovados] vão ser chamados ainda este ano”, afirmou Rogério Lins.

Vai ser o maior concurso público realizado pela Prefeitura osasquense desde 1993, segundo Rogério Lins.

“É o primeiro de uma série de concursos públicos que a gente pretende realizar para reorganizar administrativamente a cidade”, declarou o prefeito.

VAGAS ABERTAS NO CONCURSO PÚBLICO EM OSASCO