Concurso público na Prefeitura de Barueri tem salários de até R$ 9 mil

A Prefeitura de Barueri abriu concurso público com salários de quase R$ 1,3 mil a R$ 9 mil. São 35 vagas, para cargos que exigem do ensino fundamental ao superior.

Para quem tem ensino fundamental, há uma oportunidade para sepultador, com salário de R$ 1.295,44. Quem tem ensino médio pode concorrer para agente de administração pública, com remuneração de R$ 1.764.00.

Há ainda vagas de técnico em enfermagem, enfermagem do trabalho e tecnologia da informação, ambos com salário de R$ 2,8 mil.

Publicidade

A maioria das oportunidades são para profissionais com ensino superior, como agente de inclusão escolar (salário de R$ 3,8 mil), assistente social (R$ 5,3 mil), biólogo (R$ 5,3 mil), psicólogo (R$ 5,3 mil), engenheiro florestal (R$ 6,2 mil), médicos de diversas especialidades (R$ 9 mil) e veterinário (R$ 6,2 mil).

Inscrições no concurso público em Barueri

As inscrições começam nesta segunda-feira (23) e vão até 20 de janeiro, no site do Instituto de Gestão de Cidades (IGECS). A taxa de inscrição varia de R$ 30,50 a R$ 72,50, de acordo com o cargo pretendido.