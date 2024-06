Conexão Hip Hop celebra a cultura urbana no CEU José Saramago, em Osasco

O CEU José Saramago, em Osasco, será palco de uma verdadeira celebração da cultura hip hop neste domingo (23) com a realização do evento “Conexão Hip Hop”.

publicidade

Das 14h às 18h, os amantes do hip hop poderão desfrutar de batalhas de breaking (dança de rua), workshops, manobras radicais de skate, jogos de streetball (basquete de rua), além de sessões de grafite ao vivo. O público também será presenteado com apresentações musicais de MC’s e DJ’s renomados da cena local.

Entre as atrações confirmadas, estão o B.Boy Lula, especialista em breaking, que promoverá uma batalha emocionante. O MC X Shalom também subirá ao palco, trazendo suas rimas e letras engajadas. No skate, Marcio Meiado e Raul prometem manobras radicais e ousadas. Já no grafite, Eric Reis e Guinho mostrarão sua arte em tempo real, enquanto o DJ Fênix comanda as picapes.

publicidade

Além da programação artística, o “Conexão Hip Hop” contará com uma quadra livre para quem quiser jogar streetball e participar de sorteios e premiações especiais.

O CEU José Saramago fica na Avenida João de Andrade, 1355 – Santo Antônio, Osasco.