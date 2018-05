Confira a programação da Virada Cultural, que acontece no fim de semana em SP

A Prefeitura de São Paulo realiza 14ª edição da Virada Cultural, um dos principais eventos do calendário cultural da cidade. A Virada tem como objetivo promover convivência em espaço público, convidando a população a aproveitar mais a cidade de São Paulo e seus espaços culturais e de lazer por meio da arte, da música, da dança e das manifestações populares. A edição de 2018 acontece a partir das 18h de sábado (19) até as 18h de domingo (20).

Neste ano, o evento conta com tablados temáticos pelas ruas do Centro da cidade, que contemplam diversos gêneros musicais, que vão do rock ao samba e de cultura popular aos hits dos anos 90. Dentre as novidades deste ano estão o parque de diversões no Vale do Anhangabaú, que terá carrinho bate-bate e roda gigante e cinema ao ar livre na Rua XV de Novembro.

Os shows da Virada contam com diferentes estilos musicais. Entre as principais atrações estão Xuxa, Balão Mágico, Fat Family, Iza, Fernanda Abreu, Gretchen e Valeska Popozuda, Ira!, Dj Hum, Thaíde, Diogo Nogueira, Legião Urbana, Fafá de Belém, Caetano Veloso, Double You, Elza Soares, Negra Li, Rashid, RZO + Ice Blue, Raimundos, Gilmelândia, Rosa de Saron, Karol Conká, Projota, Jota Quest, Katinguelê, Pretinho da Serrinha, Dudu Nobre, Eliana de Lima, Xande de Pilares, Beth Carvalho, Planta e Raiz, Rastapé, Falamansa, Dead Fish, Ratos de Porão, Leandro Lehart, Exaltasamba, Royce do Cavaco, Marcelo D2, Paralamas do Sucesso, Dexter, É o Tchan, Emicida, Tom Zé, Léo Jaime, Gloria Groove e Aretuza Love.





TODOS OS GÊNEROS NO CENTRO

O Largo do Arouche recebe as atrações que foram sucesso nos anos 90. Dentre os destaques estão Fat Family, às 11h e Fernanda Abreu, às 15h, de domingo.

O Anhangabaú terá uma homenagem ao programa do Chacrinha. Por lá, passarão nomes que foram lançados por este ícone da televisão brasileira. A dupla Jane e Herondy abre a programação às 18h de sábado. Na madrugada, o público vai poder se divertir com os sucessos de Léo Jaime, às 21h, Gretchen e Valeska Popozuda à meia-noite e Byafra, às 3h.





A Praça da República vai contar com o tablado Queer com a presença das drags Gloria Groove e Aretuza Lovi, entre outras artistas.

O Boulevard São João terá apresentação de cantores que apresentarão sucessos de um disco marcante da sua carreira. Por lá passarão IRA!, que tocará “Vivendo e Não Aprendendo” de 1986 e Nação Zumbi que interpreta o segundo disco da banda ,“Afrociberdelia”, de 1996.

A esquina da Rua Consolação com a Rua Xavier de Toledo será o ponto de partida dos cortejos que serão embalados pelo bloco Tarado Ni Você e o grupo É o Tchan e muito mais.





A Biblioteca Mário de Andrade terá uma programação de leituras dramáticas, intervenções, teatro e exibição de filme. Para abrir a programação na BMA, haverá um bate-papo sobre a vida e a obra de Hilda Hilst, que será homenageada em leituras dramáticas ao longo da Virada. Dentre elas, está “O Caderno Rosa de Lori Lamby”, texto que será interpretado pela atriz Iara Jamra, no domingo às 18h.

A Ópera La Traviata abre a programação da Virada Cultural no Theatro Municipal de São Paulo, no sábado às 18h.

Instituições que formam o corredor cultural da Avenida Paulista: Japan House, SESC Paulista, Itaú Cultural, Centro Cultural SESI, Instituto Moreira Salles, Museu de Arte de São Paulo – MASP, Instituto Cervantes integram a programação com suas atividades.

No Centro Cultural São Paulo, o Grupo Galpão apresenta o sarau literomusical “De tempo somos”, dirigido por Lydia Del Picchia e Simone Ordones e criado para marcar a celebração dos 35 anos de existência da companhia. O trabalho reúne textos sobre a passagem do tempo e o processo de criação artística, além de 25 canções do repertório musical do grupo. As apresentações acontecem no dia 19, às 21h e no dia 20, às 20h.

VIRADA DESCENTRALIZADA

Outra novidade desta edição é a presença de novos espaços públicos que receberão shows e atividades artísticas de várias linguagens e serão polos descentralizados. Estreiam nesta edição da Virada, a Arena Corinthians com programação voltada ao samba e pagode e o Parque da Juventude, com atrações bem ecléticas para toda a família.

A Chácara do Jockey, que foi um sucesso de público na edição passada, receberá uma programação jovem com Nação Zumbi no palco principal, Titica no coreto e Pilantragi e Venga Venga! na área do pic nic, entre muitos outros nomes.

Durante a Virada, o rapper Emicida, DJ Hum e o sambista Diogo Nogueira vão passar pela Praça do Campo Limpo.

O Centro Esportivo Tietê entra na Virada com o Palco Gospel.

As Casas de Cultura e Bibliotecas de várias regiões da cidade vão participar da Virada com apresentações de diversas linguagens artísticas.

CONFIRA OS DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

Centro

Cinema – XV de Novembro

Das 19h00 às 04h00

Cinema – Vão MASP

Das 19h00 às 04h00

Parque de Diversões – Anhangabaú

Parque de diversões com funcionamento 24h

Cultura Popular – Xavier de Toledo X Sete de Abril

18h30 – Cangada Santa Ifigênia – Mogi das Cruzes

21h30 – Quadrilha Porto do Ribeira

23h30 – Vozes Bugras

02h50 – Tião Carvalho

05h30 – Roda de Coco

08h30 – Dança de Santa Cruz de Carapicuiba

11h30 – Orquestra de Viola de Joanópolis

14h00 – Moçambique Cambaiá

16h00 – Samba de Bumbo

17h00 – Grupo Kuatá de Carimbó

18h00 – Maracatu Arratão do Beco

Discos Completos – Boulevard São João

19h30 – Antonio Carlos e Jocafi tocam Mudei de Idéia

22h30 – Geraldo Azevedo toca Bicho de Sete Cabeças

01h30 – Cidadão Instigado toca Uhuuu!

04h30 – IRA! toca Vivendo e Não Aprendendo

07h30 – Téo Azevedo toca Grito Selvagem

10h30 – Fafá de Belém toca Água

13h30 – Nação Zumbi toca Afrociberdelia

16h30 – Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá em Legião Urbana XXX anos

Cortejos – Consolação X Xavier de Toledo

19 de maio – 20h00 – Tarado Ni Você & Caetano Veloso

20 de maio – 16h00 – É o Tchan e Sheila Melo – A volta da Loira

Anos 90 – Largo do Arouche X Rua Vieira de Carvalho

11h00 – Fat Family

13h00 – Double You

15h00 – Fernanda Abreu

Bossa Nova

Sala Olido – Centro Cultural Olido (Av. São João 473)

18h00 – Canção do Amor de Mais (com Virgínia Rosa e Trio)

19h30 – A Bossa de Doris Monteiro

21h00 – Tem Bossa! (com Verônica Ferriani e Marco Pereira)

22h30 – Influência do Jazz (Com Blubell)

00h00 – Toquinho na Bossa (Com Vânia Bastos)

10h00 – Bossa Nova de Mãe pra Filha (Com Claudya e Graziela Medori)

12h00 – Isso é Bossa Nova é Muito Natural (Com Jane Moraes)

14h00 – É Melhor Ser Alegre que Triste (Com Jane Duboc e Juan Alba)

16h00 – As Donas da Bossa (Com Alaíde Costa e Claudette Soares)

18h00 – Tributo a Johnny Alf (com Alaíde Costa, Jane Duboc, Verônica Ferriani, Virgínia Rosa, Blubell, Claudya, Jane Moraes, Vânia Bastos, Claudette Soares, Graziela Medori)

Sala Paissandu – Centro Cultural Olido

Dança

20h00 – Nave Gris

22h00 – Passagem, Sueli Machado

00h00 – Bota a Cara no Sol e Vira-lata

11h00 – Poetas da Cor

13h00 – Amor, Segundo as Mulheres de Xangô , Grupo Grial

15h00 – O Crivo, João Paulo Góes

17h00 – Cia. Kahal

19h00 – Nave Gris

Hall da Galeria Olido – Centro Cultural Olido

10h00 – Corpo em Risco

12h00 – Bateria e comissão de Frente (Intervenção)

Lona Circo e Circo – Largo do Paissandú

Lona Circo:

18h00 – Picollo Circo

21h00 – Mundo Circus

00h00 – Noites da Rose

03h00 – Trix Mix

10h00 – Circo Marambio

13h00 – Circo Palombar

19h00 – As Martas

Circo:

16h00 – Circo Malabaristicos

20h00 – Guga Marales

22h00 – Versão Brasileira Los Circo Los

23h00 – Nopok

01h00 – Cortejo Suno

02h00 – Pambazos

11h00 – Panela Cheia

12h00 – Se Desconcierta el Concierto (Latin Duo)

14h00 – Experimento Circo – Cia Amarillo

18h00- Vertebral.24h

Auditório da Biblioteca Mário de Andrade

Rua da Consolação, 94

18H00 – Caderno Rosa

22h00 – Senhora D – Susan Damasceno

0h00 – OSMO

02h00 – Léo Cavalcanti

12h00 – Regina Duarte

14h00 – !Ame-se quem puder! Participação especial de Zezé Motta e Cida Moreira

16h00 – Creme de Alface – Baskerville (Estréia)

18h00 – Unicórnio

Instalação em toda a biblioteca Mário de Andrade – Rua da Consolação, 94

22h00 às 18h00

– Espaço expositivo

– Caiokê

– Máquinas de escrever para uso do público

– Identidade da fachada temática

– Balada anos 80: entrada e saguão da Mário, convidando o público a entrar no espaço;

– Lounge com puffs e projeções;

– Horta da casa do sol no terraço – com aula de meditação pela manhã.

Praça das Artes – Av. São João, 281

18h00 – Caverna

20h00 – Orquestra Vermelha

21h00 – Caverna

01h00 – Orquestra Vermelha

02h00 – Caverna

10h00 – Garagera

Brasil 360 – Barão de Itapetininga X Av. Ipiranga

19h00 – Zé Pereira

22h00 – Baile do Mestre Cupijó

01h00 – Otto

04h00 – Cachorro Grande

07h00 – Luiza Lian

10h00 – Lucas Guimarães

13h00 – Vanguart

16h00 – Letrux

Queer – Praça da República

18h00 – Priscilla na virada – Drags + Gloria Groove + Aretuza Love +Drags Ru paul

21h00 – Caravana Tonteria

00h00 – Elza Soares

03h00 – Bate Cabelo

06h00 – Stereotupi

09h00 – Coletivo El Camino

12h00 – Não Recomendados

15h00 – Negra Li

18h00 – Jaloo





Cabaré – Praça da República

19h30 – São Yantó

22h30 – Juçara Maçal

01h30 – Rico Dalasam

04h30 – Rockincluir

07h30 – Luana Hansen

10h30 – Cabaré Transformistas e Caricatas

13h30 – Aíla

16h30 – Mustaches e os Apaches

Itinerantes – Praça da República

18h00 – Ônibus Priscila, a rainha do deserto

Festas – Praça da República

18h00 – Queermesse (24 horas)

Tablado Coreto – Praça da República

18h00 as 00h00 – Mareh

00h00 as 06h00 – Javali

12h00 às 18h00 – Sem Loção

Cortejo – Praça da República

18h00 – Minha Luz é de Led (dia 20/05)

Festas – Rua Dom José de Barros alt. 265:

18h00 as 00h00 – Rabo de Galo

00h00 as 06h00 – Veneno Sound System

12h00 às 18h00 – Entrópica

Forró – Praça do Patriarca

18h00 – Anastácia

20h00 – Trio Sabiá

22h00 – Trio Beijo de Moça

00h00 – Janaína – Dance Comigo

02h00 – Mariana Aydar

04h00 – Baile dos Ratos

06h00 – Sibite Baleado

08h00 – Trio Sinhá Flor

10h00 – Sandra Belê e As Cumadre

12h00 – Zaíra

14h00 – Trio Virgulino

16h00 – Rastapé

18h00 – Falamansa

História do Rock – Copan (Av. Ipiranga, alt.210)



18h00 – Clemente & A Fantastica Banda Sem Nome – Rock Brasil Anos 50

20h30 – Lafayette e os Tremendões

23h00 – Patrulha do Espaço

01h30 – Made in Brazil

04h00 – Inocentes

06h30 – As Mercenárias

09h00 – Mundo Livre

11h30 – Dead Fish

14h00 – E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante

16h30 – Paralamas do Sucesso

Berço do Hip Hop – Largo São Bento X Rua São Bento – alt.545

18h00 – DJ Zulu/ DJ Ninja/Naja

20h00 – Minoro Beat Box e Deslocation

22h00 – Back Spin/Dança V./Mulheres H2

00h00 – Nômades Viajantes e Percubeat

04h00 – Sarau Hip Hop

08h00 – Música TV e Bust a Move

10h00 – Pé de Barro e Sharylaine

12h00 – Big Ugly C e Di Função

14h00 – D26 e JC Sampa

16h00 – MC Jack e Branco P9

18h00 – Doctor MC’s e Filosofia de Rua

Rap – Rua Libero Badaró X Largo de São Bento

18h00 – Amanda NegraSim e Zuruca

20h00 – DBS e Organização Xiita

22h00 – KL Jay (KL MÚSICA S/A)

00h00 – As Trinca e Posse Mente Zulu

01h00 – Erick Jay

02h00 – Ndee Naldinho e Eduardo

07h00 – Marcio Atack e DJ Guigo

08h00 – Radicais do Peso e Mendoriah

10h00 – Bivolt e DJ Pantera

12h00 – Thaide

14h00 – Dexter

15h00 – Fabio Rogério Espaço Rap/Altinis/Nelson Triunfo

16h00 – Edi Rock

18h00 – Rincon Sapiência

Chacrinha – Anhangabaú

MC – Rita Cadilac

18h00 – Jane e Herondy

21h00 – Léo Jaime

00h00 – Gretchen e Valesca Popozuda

03h00 – Byafra

06h00 – Ritchie

Parque Alegria – Anhangabaú

12h00 – Xuxa

18h00 – Balão Mágico

Reggae – Largo São Francisco



19h00 – Nyahlive

21h20 – União Rasta

23h40 – Ambulantes

02h00 – QG imperial e monkey jahyam

04h20 – Filhos da Terra

06h40 – Caminho Suave

09h00 – Denise d Paula

11h20 – Nazireu Rupestre

13h40 – Marina Peralta

16h00 – Dada Yute e Royal Reggae Band

Sounds

21h00 – África Mãe do Leão

1h00 – Dubalizer e reggae arquivo

11h00 – Ini sounds

Rock – Rua 7 de Abril X Rua Xavier de Toledo

18h00 – Black Pantera

20h30 – Ego Kill Talent

23h00 – Boogarins

01h30 – Rakta

04h00 – Huey

06h30 – Ema Stoned

09h00 – Molho Negro

11h30 – Far From Alaska

14h00 – Krisiun

16h30 – Ratos de Porão

Jazz & instrumental – Coreto da BMV (Av. São João X Praça Antonio Prado)

18h00 – Seletores de Frequência

20h30 – Hurtmold + Panda Gianfratti

23h00 – Los 5

01h30 – Aeromoças e Tenistas Russas

06h00 – Bocato

08h30 – Hammond Grooves

11h00 – La Cumbia Negra

13h30 – Projeto Coisa Fina

16h00 – João Donato Elétrico

Teatro de Container – Rua dos Gusmões, 43

19h00 – Coletivo AMEM + Rico Dalasam

Samba – Av. São João – Alt 725 x Av. Ipiranga

19h00 – Social Samba Fino

21h00 – Samba de Rainha

23h00 – Aline Calixto

01h00 – Leandro Lehart

03h00 – Exaltasamba

05h00 – Sandália de Prata

07h00 – Samba da Vela

09h00 – Berço do Samba de São Mateus

11h00 – Royce do Cavaco

13h00 – Conversa de Botequim

15h00 – Fundo de Quintal

17h00 – João Sabiá





Skate – Av Rio Branco (Alt. 98)

24 horas – Cave Pool

18h00 – Rael

21h00 – Marcelo D2

00h00 – RZO + Ice Blue

02h00 – Haikass

04h00 – Homenagem ao Chorão – Charlie Brown Jr.

10h00 – Rashid

12h00 – Black Alien

14h00 – Cone Crew

16h00 – Maneva

18h00 – Raimundos

19h30 – Kl Jay + Xis + Kamau

22h30 – Kiefing

01h30 – Kiefing

12h00 – Sintonia

Groove – R. General Osório X Av. São João (ALT. 1108)

18h00 – Black Mantra + Gerson King Combo

20h30 – Bixiga 70

23h00 – Aláfia + Luis Vagner

01h30 – DJ Hum e Expresso do Groove + Lady Zu

04h00 – Samuca e a Selva

06h30 – Farufyno + Di Melo

10h00 – Nômade Orquestra

13h00 – Tony Tornado

16h00 – Curumin + Geovana

INTERVENÇÕES

• Viaduto do Chá:

20hs/23hs/01h – Plataforma

Av. Vieira de Carvalho x Rua Aurora:

12h00 – Feel

00h00 – Ursund

18h00 – Batalha de Passinho

• Coreto Praça da república:

04h/12h/18h – Desse Jeito Eu Não Quero

• Av. Vieira de Carvalho, alt. 133:

18h00 – Karaokê.24h

• Galeria Olido:

14h00 – Vitrine

• Av. Ipiranga

19hs/ 21h/ 22h/ 23h/ 01h/ 02h – SP Indiscreta

Palacete dos Artistas:

20h/ 01h/ 14h/ 16h – Trupe a Luz da Lua

• COPAN

18h00 – Caminhos

• Escadaria do Teatro Municipal:

18h30/ 21h/ 10h/ 12h50 – Jingle Bus

22h50/ 02h/ 15h/ 17h10 – Shakespeare, Amor e Música

• Anhangabaú:

18h00 – Itinerantes. 24h

18h00 – Balões. 24h

19h30/ 22h30/ 01h30/ 10h30/ 13h30/ 16h30/ 19h30 – O Que me Tira os Pés do Chão .

Viaduto do Chá

18h/ 19h20/ 19h50/ 20h30/ 21h40/ 22h10/ 23h30/ 00h/ 00h30/ 01h/ 01h40/ 02h50/ 09h/ 09h30/ 11h50/ 12h20/ 13h30/ 14h/ 15h/ 15h40/ 16h/ 16h20/ 17h40 – A Rua é Clássica

• 24 de Maio:

18h00 – Experimento Nº 1 – O Porto. 24h (24 de Maio)

• Banca na Praça da República:

18h00 – Intervenção de Bóias.24h

18h00 – Intervenção de Luzes.24h (Prédio da Sub da Sé na República)

Oriental – Praça Dom José Gaspar

17h30 – Tenryuu Wadaiko São Miguel Paulista

Humor – Rua Marconi X Rua Barão de Itapetininga

18h00 – Osmar Campbell

17h30 – Filipe Pontes X Rodrigo Capela

Palcos Descentralizados

Zona Norte – Parque da Juventude

• Palco 1:

18h00- Gilmelândia + Carla Visi + Carla Cristina

20h30 – Banda Glória + Não Recomendados + Silvete Montilla

22h30 – Liniker + Os Caramelows + Candy Mel + Luedji Luna

12h00 – Funk Como Le Gusta + Thaide + Sandra de Sá

14h30 – Veja Luz + Black Alien

16h30 – Iza + Rael

Tablado de Artes:

19h30 – Dança ETEC

21h30 – Performance ETEC

13h30 – Teatro ETEC

15h30 – Berenice e Soriano

18h00 Música ETEC

Intervenção:

18h00 – Luzes no Parque

Zona Norte – Gospel – Centro Esportivo Tietê

Av. Santos Dumont, 843

• Palco

18h00 – Fernandinho

20h00 – ADAI Music

00h00 – Paulo César Baruk

02h00 – Rick Digílio

04h00 – Daniela Araújo

11h00 – Kemuel

13h00 – Filipe Lancaster

15h00 – Soraya Moraes

17h00 – Rosa de Saron

• Pelo centro esportivo

17h30 – Fabiana Bertotti (Intervenção)

10h30 – Paxtorzão (Intervenção)

Zona Oeste – Chácara do Jockey

Palco Principal:

18h00 – Slackers

20h00 – Nação Zumbi

22h00 – Karol Conká

00h00 – Heavy Baile + Attooxxa

02h30 – Letrux

04h30 – Linn da Quebrada e Bonde

12h00 – Projota

14h00 -Paulo Milklos

14h0 – Festa Som do Bom

16h00 – Jota Quest

• Pic Nic:

18h00 – Pilantragi + Venga Venga

• Coreto:

18h00 – Lay

20h00 – Edgar

22h00 – MC Tha

00h00 – Titica

04h00 – Beat Brasilis

• Quadra:

18h00 – Dubsersão Sound System

00h00 – Feminine Hi Fi + Ruído Rosa + Sound Sisters

Fab Lab:

18h00 – Discopédia

00h00 – Minha Luz é de Led

• Baia 1:

18h00 – ODD + Goptun

• Baia 2:

18h00 – Capslock + Vampire Haus

• Baia Maior (Fab Lab):

18h00 – MEAV Palco 01 + MEAV Palco 02

Grassmass + Felinos + Objeto amarelo + Akin

Parede das Baias:

18h00 – Midiadub

• Baia Fab Lab:

18h00 – Vapor

• Passarela + Rodoanel:

18h00 – Fecundation + New Old Games

• Palco Principal:

18h00 – Palco VJ

Árvores do Parque + Baia 1 + Baia 2:

18h00 – Projeção Mapeadas + Visuais Meav1 + Meav2

• Coreto:

18h00 – Replay no Coreto

Zona Leste – Arena Corinthians

• Palco Principal:

18h00 – Katinguelê + Sampagode + Leci Brandão

20h30 – Walmir Borges + Luciana Mello + Pretinho da Serrinha + Negra Li

23h00 – Dudu Nobre + Paula Lima

12h00 – Unidos da Virada Cultural

14h30 – Serial Funkers + Vanessa Jackson

17h00 – Xande de Pilares + Eliana de Lima

Palco Talentos

19h30 – Os Opalas + Izzy Gordon

22h00 – Carolina Soares + Kelly Silva

13h30 – Fabiana Cozza

16h00 – Brunno Zaia + Reinaldo (Terra Samba)

18h00 – Selfie Points

18h00 – Intervenção Caray Circo

Zona Sul – Praça do Campo Limpo

• Palco Principal:

18h00 – Roberta Gomes no Caminhos do Samba

20h00 – Revelação

23h30 – Drik Barbosa Convida Bruno BO

01h00 – Emicida

02h30 – Djm Hum

14h00 – Diogo Nogueira

18h00 – Samba da Vela + Os Prettos convidam Beth Carvalho

• Palco alternativo:

20h00 – Mano Yo

21h00 – Rap Plus Size

22h00 – Sabrina Systa

11h00 – Eu Soul Sambarock

16h30 – Clarianas + Ilú Obá de Min

Frente – Palco Principal:

15h30 – Intervenção – Dança

• Frente – Palco Alternativo:

17h30 – Intervenção – Dança

Casas de Cultura

Butantã

19/05

21h00 – Música – Sr. Gonzalez Serenata Orquestra

20/05

11h00 – Dança – Diásporas Africanas

14h00 – Música – Taukbin e Bahule

17h00 – Circo – Tuingo e Bastião, uma Dupla de Baião

Ipiranga – Chico Science

19/05

19h00 – Dança – Diásporas Africanas

21h00 – Música – Drik Barbosa

20/05

14h00 – Teatro Infantil – Grupo UEBA! – “Fusca à Vela”

17h00 – Música – Helião RZO

Itaim Paulista

19/05

19h00 – Teatro – Casa de Farinha do Gonzagão

21h00 – Música – Banda Dona Crô

20/05

11h00 – Circo – Carpinteiros em Domicílio / CIA SUNO

14h00 – Música – Rapper Jota

17h00 – Música – Projetonave

Brasilândia

19/05

11h00 – João e Maria

19h00 – Circo – Carpinteiros em Domicílio / CIA SUNO

21h00 – Música – Helião RZO

20/05

11h00 – Intervenção – Hip Hop Break Box / Ritmo /DJ / Grafite Break

14h00 – Adote um Livro e Transforme-se

14h00 – Sarau – Apenas um Sarau Latinoamericano

17h00 – Marquinhos Jaca

Tremembé

19/05

17h00 – SOS Auto Peça

19h00 – Circo – Tuingo e Bastião, uma Dupla de Baião

20/05

14h00 – Sr. Gonzales Serenata Orquestra

17h00 – Circo Jazz

Itaquera Raul Seixas

20/05

11h00 às 15h00 – Viradinha

16h00 – Banda Coronel Pacheco

Centros Culturais

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

19/05

22h00 – Música – DMN+Xis

00h00 – Música – Sorry Drummer & Friends (DJ Erick Jay+Silveira+MV Bill)

20/05

17h00 – Música – Art Popular com Leandro Lehart

Centro Cultural da Juventude

19/05

18h00 – Música – Rodrigo Ogi

22h00 – Música – Flora Matos

20/05

10h00 Viradinha

14h00 – Música – Tereza Gama

16h00 – Música – Toninho Geraes

18h00 – Música – Exaltasamba

Centro Cultural da Penha

19/05

18h00 – Música – Evinha

20h00 – Música – Patrick Dimon

22h00 – Música – Markinhos Moura

20/05

16h00 – Música – Talita Avelino

18h00 – Música – Xênia

Centro Cultural São Paulo

19/05

18h00 – Música – Orquestra Santa Massa

19h00 – Música – Negro Léo

23h00 – Música – FLIP

00h00 – Música – Erick Jay

20/05

01h00 – Música – Bivolt

02h00 – Música – DJ PG

03h00 – Música – Diomedes Chanaski

04h00 – Música – Síntese

05h00 – Música – De Leve+Ordem Natural+Nill

12h00 – Música – Metá Metá

12h00 – Música – Tantão e os Fita

14h00 – Música – Giovana Cidreira

16h00 – Música – Bnegão & Os Seletores de Frequência

20h00 – Música – Luedji Luna

Centro Cultural Jabaquara

19/05

19h00 – Música – Garotas Suecas

21h00 – Música – Grazzi Brasil

20/05

18h00 – Música – Samba de Rainha

Centro Cultural Tendal da Lapa

19/05

18h00 – Circo – Petit Volant

18h40 – Intervenção Artística – Pernambulados

19h00 – Circo – Cabaré de Palhaços

20h00 – Circo – Coletivo de Aéreos

21h30 – Circo – Inversus

23h00 – Música – Maglore

20/05

11h00 – Música – Cortejo do Ilu Oba di Min

13h00 – Circo – Circo Poeira

15h00 – Música – Oncalo Tim Maia 70

17h00 – Circo – Show da Palhaça Rubra

Centro Cultural Grajaú

19/05

19h30 – Música – Vitrola 70

21h00 – Música – Samprazer

22h30 – Música – Bate Fundo

00h00 – Música – Dexter

20/05

16h00 – Música – Walmir Borges

18h00 – Música – Planta e Raiz

Centro Cultural Vila Formosa

19/05

18h00 – Música – Ayrton Montarroyos

20h00 – Música – Lia Sophia

20/05

11h00 – Viradinha

19h00 – Música – Bicho de Pé

Centro Cultural Santo Amaro

19/05

18h00 – Dança – Dança por Correio / Entrega Especial

20h00 – Sarau – Para Ver e Ouvir com Coração

23h00 – Sarau – Contos Privês para Ouvidos Ávidos

20/05

10h00 – Música Infantil – Cantos e Contos para bebês

18h00 – Diversas – Almir Arouche Nordeste

Teatro Flávio Império

19/05

18h00 – Teatro Adulto – Não tem Xícara

21h00 – Música – Prettos

20/05

16h00 – Teatro – Cebola, Cascas de um Todo

18h00 – Música – Flávia Bittencourt

Teatros

Teatro Arthur de Azevedo

20h00 – Marina e a morte

11h00 – O palhaço e a bailarina

16h00 – Ride Palhaço

Teatro Alfredo Mesquita

20h00 – 11 selvagens

11h00 – Caminho da roça

16h00 – Playground – Cia La Mala Circo

Teatro Cacilda Becker

20h00 – 1989

11h00/12h00 – #mergulho

16h00 – Cabaré das pílulas cômicas

Teatro João Caetano

20h00 – Avental Sujo de Ovos

11h00 – Certa Vez Numa Ilha – O musical

16h00 – Sobrevoltas

Teatro Paulo Eiró

21h00 – Balé da Cidade

19h00 – Balé da Cidade

Teatro Décio de Almeida Prado

18h00 – Pepe Cisneros y Cuba 07

19h30 – Alexei y Emilia

21h00 – Nelson Ayres e Convidado

14h00 – Aniel y El Quilombo

15h30 – La Piedra Dj

18h00 – Pedro Bandeira e Batanga

Bibliotecas

Biblioteca Brito Brica

19/05

18h00 – Música – Lurdez da Luz

19h30 – Música – Sarau Elo da Corrente

20/05

11h00 – Circo – Palhaço Fonso

15h00 – Teatro – Já pra cama

12h00 – Ocupação Infantil – Para aprender a ser: Ações de Formação Cultural

Biblioteca Érico Veríssimo

19/05

18h00 – Música – Ilú Oba de Min

19h30 – Música – Coletivamente Hip Hop

20/05

11h00 – Teatro – Fazenda de Papel

12h00 – Para aprender a ser: ações de formação cultural

15h00 – Circo – O Cubo na Roda

Biblioteca Padre José de Anchieta

19/05

18h00 – Música – Batuqye de Lara

19h30 – Música – Sarau D’quilo

20h30 – Música – Pernambolados

20/05

11h00 – Teatro – A Vida Secreta das Fraldas

12h00 – Ocupação Infantil – Para aprender a ser: Ações de Formação Cultural

15h00 – Circo – Trupe Irmãos Atada – Três Variando

Biblioteca Álvaro Guerra

19/05

18h00 – Música – Santa Jam Vô Alberta

19h30 – Sarau – Choro pro Santo

20/05

11h00 – Devonts

15h00 – Circo – Truques e Trambiques

12h00 – Ocupação Infantil – Sorriso de Criança

Biblioteca Hans Christian Andersen

20/05

10h00 – Circo – Na Roda com Sanduba / Cia Suno

11h00 – Contação – Alfabeto Escalafobético/ Trupe Borboletras

15h00 – Contação – Histórias para Crianças Corajosas

Biblioteca Belmonte

19/05

18h00 – Circo – O Cubo de Roda

18h00 – Ocupação – Ocupação de Cultura Popular

21h00 – Música – Anastácia

Biblioteca Afonso Taunay

19/05

12h00 – Circo – Truques e Trambiques / Cia Rue La

13h00 – Contação – Histórias para Crianças Corajosas

14h00 – Teatro/Música – Berenice e Soriano

16h00 – Show – Samburbano

12h00 – Ocupação Infantil – Sorriso de Criança

Biblioteca Viriato Corrêa

19/05

19h00 – Música – Gaijin Seitai

22h00 – Larp/ Encontro com Escritores/ Cinema – Fantástica Jornada Noite Adentro Júlio Verne

20/05

14h00 – Contação – Cia As Clês contam Pagu

14h00 – Circo – Palhaça Sola

16h00 – Música Infantil – Alfabeto Escalafobético / Trupe Borboletras

12h00 – Ocupação Infantil – Um Toque de Infância