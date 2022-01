Confira as previsões de cada signo para 2022

Horóscopo 2022: confira e fique por dentro das previsões dos astros para o seu e todos os signos neste ano.

publicidade

As previsões de ÁRIES para o ano 2022

Este é o ano em que você se reconecta consigo mesmo e se prepara para sair da sua zona de conforto, mostrando independência e força, ideal para focar e finalizar tudo o que planeja. Você terá uma vida com bases mais seguras e estruturadas, isso o tornará mais forte porque você ganhará mais confiança em si mesmo. Os nativos de Áries viverão um ano com energia a seu favor, e com ela terão a possibilidade de realizar avanços firmes e notáveis. Veja a previsão completa

As previsões de TOURO para o ano 2022

Este ano de 2022 se mostra como um ano sem grandes problemas, sem obstáculos, o que o ajudará a avançar rapidamente, mas para potencializar essa vibração, fique longe de pessoas ou relacionamentos tóxicos. Você aprenderá a ser mais flexível, prepare-se para o surgimento de novas ideias e para mudar sua forma de pensar. Sua sabedoria o levará a uma maior compreensão das coisas, será hora de analisar os erros do passado e eliminá-los completamente de sua vida. Sua luz é radiante e assim você viverá 2022 com força e positividade, pronto para as conquistas em todos os sentidos. Veja a previsão completa

publicidade

As previsões do signo de GÊMEOS para o ano 2022

Definitivamente será um ano para expandir seus horizontes, conhecimento, mente e experiências. Um novo horizonte que chega carregado de esperanças e sonhos para construir uma vida da maneira como deseja. Defina metas para todos os aspectos da sua vida já no início e não desvie o olhar do seu norte. Você terá as ferramentas necessárias para conseguir o que deseja em 2022, bem como uma mente clara para atrair a energia que busca. Equilibre-se com pensamentos positivos, que o ajudarão a se aprimorar e a realizar seus sonhos. Veja a previsão completa

As previsões de CÂNCER para o ano 2022

Este novo ano será ideal para fechar e abrir um novo ciclo, e assim conseguir ir realizando seus sonhos em pouco tempo. Serão meses de realização e prosperidade, pois você poderá se sentir bem consigo mesmo ao ver como as coisas boas acontecem. Esteja confiante nas suas ambições e tenha em mente que este ano você irá a lugares que você nem imagina. A metade do ano será um período que no qual você precisará ser mais intuitivo do que o normal para saber se arrisca ou não. Mantenha sua vontade bem erguida e deixe a energia positiva tomar conta de você e enchê-lo de força. O ano 2022 trará uma energia favorável ao seu espírito, essa influência ajudará a aliviar um pouco a pressão que você sentiu nos últimos tempos. Veja a previsão completa

publicidade

As previsões de LEÃO para o ano 2022

Este ano promete muitas mudanças positivas ao seu redor, você abrirá o novo ano com a certeza de obter sucesso, um fato que o ajudará a sair com facilidade de algumas situações incômodas. Você será menos controlador e terá muitas oportunidades de fazer o que gosta que aparecerão de repente. Você aprenderá a viver o presente com tranquilidade, e não pensar constantemente sobre as falhas do passado. Sua estabilidade emocional o ajudará a ver tudo com mais clareza e a não se perder em detalhes que o impedem de se sentir feliz. Preste atenção especial aos seus relacionamentos, principalmente nos primeiros meses do ano. Então tudo voltará ao normal. Veja a previsão completa

As previsões de VIRGEM para o ano 2022

Muitas emoções virão para lhe fazer feliz neste ano de 2022, a recompensa começará a chegar neste novo ano. Sua vontade o manterá alerta, levando-o ao máximo. Não deixe de atender aos seus projetos e dedique o tempo necessário às visões que o satisfaçam emocional e profissionalmente. Alimente seu ser com alegria. Haverá oportunidades para o seu crescimento. Comece a pensar em si mesmo e no seu futuro, livre-se de todos os pensamentos perigosos que estragam sua disposição. O novo ano favorece a renovação, você se sentirá mais ambicioso e também mais em sintonia com seus desejos de realizar planos para melhorar de vida. Veja a previsão completa

As previsões de LIBRA para o ano 2022

Devido às influências astrais você ficará muito grato e surpreso com as oportunidades que surgirão. Será um ano auspicioso para realizar uma boa parte de seus planos. O ano estará repleto de oportunidades, que devem ser consideradas com sabedoria para ter sucesso com algumas delas. A sensibilidade e a visão do que é certo farão você observar as coisas de outros pontos de vista, você saberá que decisão tomar em cada etapa, por isso neste novo ano nunca perca a força que vem de dentro de você. Você começa o ano com muita energia, o que você quiser fazer você poderá alcançar. Este é um ano em que vai simplificar e melhorar os meios que utiliza para se expressar, aproveitando melhor o seu tempo livre ou dedicando mais tempo e energia a algo que faça feliz o seu coração. Veja a previsão completa

As previsões de ESCORPIÃO para o ano 2022

Este 2022 será um ano excelente, você poderá concluir com sucesso seus planos e no decorrer dos próximos 12 meses haverá algumas boas surpresas para você. Será um período de intensa vivência com tudo aquilo que o fará evoluir. Este novo ano trará, não só uma maior responsabilidade, mas também representará o início de sucesso para alguns projetos. De muitas maneiras, este novo ano é sobre se estabelecer e desenvolver uma base sólida, em que criará práticas que o ajudarão a alcançar o equilíbrio para os próximos anos. Portanto, você poderá estar muito ocupado fazendo ajustes e solucionando problemas antes que tudo comece a funcionar perfeitamente, ainda no primeiro semestre. Você vai perceber como um milagre tudo o que de bom vai acontecer neste 2022. Veja a previsão completa

As previsões de SAGITÁRIO para o ano 2022

Este pode ser um ano muito ambicioso e positivo para si, será um período em que gostará de trabalhar, concentrando-se nos estudos ou nos interesses pessoais, aperfeiçoando a sua comunicação ou um projeto, aprendendo ou partilhando ideias e informações. Na verdade, 2022 será um ano em que sentirá uma grande necessidade de perseguir os seus interesses e aplicar os seus conhecimentos. Todas as possibilidades de florescer chegarão a você, a abundância e o sucesso estarão ao seu lado no decorrer do ano. Não esqueça de ver o lado positivo de tudo o que acontece ao seu redor. Veja a previsão completa

As previsões de CAPRICÓRNIO para o ano 2022

Terá muitos motivos para festejar durante o ano de 2022. Haverá muitas aberturas em vários aspectos da sua vida trazendo novas oportunidades, você deve aproveitá-las e acima de tudo tirar o melhor de cada uma delas. Terá a oportunidade de direcionar sua energia para o que realmente deseja fazer e é capaz de construir. Será um ano para diversificar, conectar, comunicar e inovar. Ele trará novas e favoráveis interações sociais ao seu mundo, assim como muitas oportunidades de aprender e aprimorar suas habilidades e conhecimentos. Finalmente conseguirá materializar seus sonhos e desejos. Veja a previsão completa

As previsões de AQUÁRIO para o ano 2022

Será um ano muito frutífero em vários aspectos. Poderá iniciar um novo ciclo em sua vida que lhe trará otimismo e vitalidade. Refugiar-se apenas no conhecido não é uma boa opção, quebre barreiras para ir atrás daquilo que deseja. Vão surgir ótimas oportunidades que o deixarão animado a dar o melhor de si. É o momento de crescer. Este 2022 vai ser ótimo para você, vai finalmente tirar da sua vida tudo aquilo que é negativo; pessoas, situações e pensamentos. Tudo será mais tranquilo e apositivo. Veja a previsão completa

As previsões de PEIXES para o ano 2022

O novo ano trará novas motivações para você e um senso de propósito mais forte. Os eventos o ajudarão a fortalecer sua conexão com a divindade, a melhorar sua moral e sua perspectiva de vida. Será o momento certo para dar tudo de si, sendo capaz de ir mais longe. Você poderá continuar construindo força e equilíbrio, então dê a si mesmo tempo para considerar o que realmente quer, o que é relevante. Será um ano determinante para concretizar seus projetos. Veja a previsão completa