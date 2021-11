Confira como a Globo vai trocar Camila Queiroz em Verdades Secretas 2

Após anunciar a demissão de Camila Queiroz, na tarde desta quarta-feira (17), a Globo precisou mudar os planos e decidiu contratar uma dublê para substituir a atriz no final de “Verdades Secretas 2”.

O desfecho da novela exibida na Globoplay era para ter sido gravado na semana passada, mas Camila não teria concordado com o fim escrito por Walcyr Carrasco, em que Angel morre, e, por este motivo, faltou à gravação.

A Globo disse, em nota, que a atriz fez exigências “inaceitáveis” para continuar gravando a novela e queria que a emissora firmasse um compromisso de que ela seria mantida no elenco de Verdades Secretas 3.

Sem Camila no elenco, a Globo segue em busca de uma dublê parecida com a atriz para gravar a cena em que Angel morre. No desfecho escrito por Carrasco, a personagem seria assassinada por Lara (Julia Byrro), que se tonaria a protagonista na continuação da trama.