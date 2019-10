Confira como pode ficar o Calçadão de Osasco com novo projeto de modernização

Foi anunciado em evento na noite desta quinta-feira (10), na sede da Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO), o vencedor do concurso de projetos para a revitalização e modernização do Calçadão da rua Antonio Agu, um dos maiores polos comerciais do país, no Centro de Osasco. Letícia Juliana Pazian e Marina Vasarini Lopes apresentaram a proposta vencedora e ficaram com o prêmio de R$ 20 mil.

O projeto selecionado inclui a cobertura local, uma praça em frente ao shopping, áreas destinadas ao comércio popular nas laterais do shopping e tornar o trecho da rua Antonio Agu fora do calçadão exclusivo para ônibus, com alterações no tráfego de veículos – confira mais detalhes abaixo.

Projeto deve sair do papel em 2020

A Prefeitura diz que o projeto será analisado, a fim de avaliar adaptações e alterações, e deve sair do papel até o início do ano que vem. A administração municipal diz que o objetivo é que a revitalização do calçadão seja realizada até o fim do primeiro semestre de 2020.

“A administração municipal precisa e tem como obrigação dar a sua contribuição para que a gente tenha uma região comercial ainda mais estruturada e modernizada”, disse o prefeito Rogério Lins.

O concurso foi realizado a partir de uma parceria entre a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO), Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO), Associação dos Construtores de Osasco e Prefeitura Municipal para discutir ideais para estimular o desenvolvimento local. Foram 138 inscrições e 47 projetos finalizados e entregues.

“Com certeza, o vencedor somará ainda mais para o desenvolvimento de nossa cidade, viabilizando um lugar mais moderno, estruturado e confortável aos frequentarem o calçadão, que hoje é o segundo maior polo de vendas do Estado de São Paulo”, destacou o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO), Leandro Fogaça.

Confira um resumo do projeto vencedor segundo a descrição das autoras, Letícia Juliana Pazian e Marina Vasarini Lopes:

1. o calçadão

Foco central do projeto, toda a extensão do calçadão será coberta por uma estrutura leve, que pode ser instalada sem a perturbação das fachadas e palmeiras existentes. Propomos então uma estrutura de alumínio com cobertura composta de módulos triangulares inclinados 10º que podem variar entre 3 materiais e funções, como explicados nos esquemas abaixo.

A paginação do piso em hexágonos é um espelhamento simplificado da cobertura no chão, fazendo um jogo de formas e brincando com as sombras dos módulos metálicos. Fabricados em concreto drenante, o piso possui alta resistência ao mesmo tempo que garante a sustentabilidade do projeto. Combinado com uma família de mobiliário urbano também derivada da forma sextavada, o novo design trará maior identidade e ares modernos ao centro comercial.

O calçadão também é conhecido pelos famosos cachorro quentes, símbolo de Osasco. Todos os dias, visitantes e trabalhadores da região se revezam nos bancos colocados pelas “tias do cachorro quente” para almoçar ou fazer um lanche no meio da tarde. Por esse motivo, as barracas terão seu espaço abaixo da cobertura, entre as palmeiras, ficando assim protegidas de intempéries e da queda de cocos.

Os clientes, ao mesmo tempo, podem usufruir dos bancos para comer o lanche. Os camelôs hoje presentes na área terão espaço dedicado próximo ao shopping.

2. praça em frente ao shopping

A entrada principal do shopping configura um convidativo recuo do calçadão, por isso vamos reforçar seu caráter de praça. Atualmente, o local não possui nenhum tipo de vegetação ou mobiliário urbano, o que o caracteriza como uma área de passagem e não de estar. Para implementar essa nova função, propomos um desenho de praça urbana, com maciço arbóreo, bolsões de ajardinados, bancos, lixeiras e hierarquia de piso.

A cobertura do calçadão entrará parcialmente na praça, principalmente conduzindo os pedestres até a porta de entrada do shopping. Ela oferecerá proteção e auxiliará na integração visual da praça com o restante da rua. Entretanto, por não cobrir toda sua extensão, não abarafá a região.

A paginação do ambiente será regrada pelo mesmo padrão hexagonal, com revezamento de módulos de piso drenante, bancos e jardineiras. Robustas árvores plantadas nas jardineiras trarão conforto térmico ao mesmo tempo que criarão a marca da praça, distinguindo-se das palmeiras do calçadão.

O padrão de piso do calçadão será mantido. Nas áreas de maior circulação será utilizado o piso acinzentado e, nas áreas de estar, o piso bege. Apesar da beleza e resistência do atual mosaico português, ele dificulta a circulação de pessoas com mobilidade reduzida.

Outra desvantagem do desenho atual é a desconexão entre a área e o calçadão. Por isso, o novo desenho pretende fazer essa ligação visual utilizando o mesmo piso e família de mobiliário. Grandes bancos de concreto hexagonais foram propostos, da mesma família que os acentos modulares do restante do projeto. Cada banco entra no local de um módulo do piso, ao lado de um módulo ajardinado.

Os atuais quiosques serão mantidos em suas localizações, reinstalados após a colocada dos módulos de drenagem que tonam a praça uma esponja para os picos de chuva. Eles serão instalados entre as árvores, também auxiliando no conforto térmico para os funcionários destes estabelecimentos.

Desta forma, a nova área abrigará mais funções, trazendo mais atratividade tanto para o shopping quanto para o calçadão, sem comprometer as atividades que já ocorrem no local.

3. laterais do shopping

As laterais do shopping serão destinadas aos ambulantes, utilizando a empena cega e expandindo os conceitos do calçadão para essa localização. Como mencionado anteriormente, os ambulantes hoje alocados ao longo da rua representam uma barreira ao fluxo de pedestres, necessitando um local mais adequado. No novo desenho, estruturas fixas darão lugar às precárias barracas e trarão vida ao que hoje são passagens inseguras e de pouco uso.

O layout será organizado de modo que, próximo às fachadas, barracas de roupas e de comida se alternam e, no centro, árvores e bancos deixam o local mais convidativo e dão suporte aos visitantes.

Bebedouros públicos serão instalados nessa localização, contribuindo ao bem estar de comerciantes e usuários. A continuação do piso modular e a instalação de luminárias e bancos da mesma família utilizada na praça em frente ao shopping tornará a área uma extensão da praça, envolvendo o shopping.

4. rua Antônio Agu

Propomos a expansão parcial do calçadão ao longo de toda a Rua Antônio Agu, tornando-a um exclusivo corredor de ônibus, com apenas um leito carroçável. Nos anos 80, no momento de construção do calçadão, optou-se fechá-lo parcialmente por receio dos comerciantes em perder clientes. Entretanto, o fechamento se confirmou um sucesso em atrair público. Além disso, hoje não é permitido que automóveis parem ou estacionem na rua, não trazendo benefícios desse fluxo para lojistas que sofrem com ruído e poluição.

O fluxo de automóveis será redirecionado para as ruas Pedro Fioreti e João Crudo, que terão a direção alterada, como mostrado no mapa abaixo. As ruas que hoje têm acesso à Antônio Agú, como a Rua dos Marianos e a Rua Euclides da Cunha, terão duas direções no quarteirão próximo ao corredor de ônibus, como acontece atualmente nas ruas Antônio Bernardo Coutinho e Floriano Beltrano.

Essa medida trará vários benefícios na escala local e municipal. Sendo um corredor exclusivo para os ônibus, a extinção de conflitos com automóveis melhorará o fluxo, evitando atrasos nas linhas. Na altura dos pontos de ônibus, o leito carroçável será dividido em dois, de modo que os ônibus que não necessitam parar, possam ultrapassar facilmente.