Confira detalhes da volta das aulas presenciais em Osasco, a partir de quarta-feira (4)

As escolas da rede municipal de ensino de Osasco retomam as aulas presenciais a partir de quarta-feira (4). A Prefeitura cogitava a volta a partir desta segunda-feira, mas o prazo foi adiado em dois dias. As atividades presenciais estão suspensas desde março do ano passado, devido à pandemia de covid-19.

As escolas municipais de Osasco funcionarão inicialmente com 50% da capacidade, obedecendo os protocolos de segurança da Vigilância Sanitária e normativas do Ministério da Educação.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, explicou que, inicialmente, cabe aos pais decidirem se os filhos retornarão ou não à escola. “Muitos pais têm nos procurado, preocupados com o comportamento das crianças e a preocupação pedagógica e já nos preparamos para acompanhar e suprir esses desafios”, explicou.

Nas escolas municipais, o retorno presencial acontece no momento em que todos os professores e funcionários da educação escolar já estão vacinados com a segunda dose. Além disso estão preparados para receber e orientar os alunos sobre os cuidados de prevenção à disseminação do novo coronavírus.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, salienta que todas as unidades escolares seguem orientações sobre higienização frequente de mãos e distanciamento social, EPIs como álcool em gel, tapetes sanitizantes, termômetros e máscara, além da sanitização frequente dos ambientes.

“A pandemia exigiu uma nova metodologia de ensino que resultou na implementação da plataforma digital ‘Escola em Casa’, bem como os cadernos de atividades aos educandos que não tinham acesso à internet, ao mesmo tempo os professores se reinventaram com a utilização das novas tecnologias, dessa maneira garantiram o atendimento aos nossos estudantes com muito comprometimento”, completou Piteri.

As turmas da Educação Infantil (Creche e EMEI) e do Ensino Fundamental I / EJA foram divididas em 50% da capacidade da sala de aula, dessa maneira os alunos frequentarão a escola presencialmente um dia sim outro não, com horário escalonado de entrada e de saída. Esta alternância de horários ocorrerá no mês de agosto, conforme cronograma abaixo: