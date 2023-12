Confira o calendário para pagamento do IPVA 2024

O calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente a 2024 já está disponível para proprietários de veículos licenciados no estado de São Paulo.

publicidade

O imposto pode ser pago em cota única, com desconto de 3%, em janeiro. Também é possível pagar o IPVA integralmente em fevereiro, sem desconto, ou parcelar o tributo em até cinco vezes (com vencimento nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio), de acordo com o final da placa do veículo.

Formas de pagamento

É possível efetuar o recolhimento pela internet ou débito agendado, nos terminais de autoatendimento ou outros canais oferecidos pela instituição bancária.

publicidade

Também é possível realizar o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito, nas empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda e Planejamento.

O IPVA também pode ser pago em São Paulo via Pix, de forma rápida, facilitada e imediata. Para utilizar a nova modalidade, é necessário acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR code, que servirá para o pagamento. O QR code Pix tem validade de 15 minutos, após o qual expira.

Confira o calendário de vencimento do IPVA 2024: