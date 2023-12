Confira o que abre e fecha em Barueri nos feriados de Natal e Ano Novo

Não haverá expediente nas repartições públicas de Barueri nos feriados de Natal e de Ano Novo, nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, ambos na segunda-feira. Funcionarão apenas os órgãos municipais de natureza ininterrupta, como prontos-socorros, da Farmácia Municipal 24 horas, da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal (GCM) e dos agentes de trânsito da Semurb (Secretaria de Mobilidade Urbana).

publicidade

Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Ganha Tempo, secretarias municipais e outros órgãos, cujo atendimento não é classificado como ininterrupto, voltarão a funcionar normalmente na terça-feira, dia 26 de dezembro, e em 2 de janeiro de 2024, a partir das 8h.

O Hospital Municipal de Barueri (HMB) Francisco Moran e o Centro de Diagnósticos não abrirão, para atendimento de consultas e agendamento, nos dias 25 de dezembro deste ano e 1º de janeiro de 2024. Da mesma forma, a Policlínica do Engenho Novo também estará fechada nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2023, bem como no dia 1º de janeiro.

Parques

publicidade

Todos os parques de Barueri estarão fechados nos dias 24 e 25 de dezembro deste ano e serão reabertos no dia 26 de dezembro, a partir das 13h. Não funcionarão, também, no dia 31 de dezembro de 2023 e em 1º de janeiro de 2024. Voltarão a atender o público no dia 2 de janeiro, após as 13h.

Exceto nesta época de Natal e Ano Novo, os três parques de Barueri funcionam nos seguintes dias e horários:

– Parque Dom José, localizado na Vila Porto, funciona de segunda a sábado, das 6h às 22h, e aos domingos e feriados, das 6h às 20h;

publicidade

– Parque Ecológico Tietê, em Alphaville, abre aos domingos e feriados, das 7h às 17h, e nos demais dias, das 8h às 17h;

– Parque Taddeo Cananeia, no Parque Imperial, atende em todos os dias da semana, das 6h às 18h.